“Lo ha tirato fuori…”. Cosa nasconde Elodie nella sua borsetta di Sanremo, pubblico senza parole

Elodie, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, ha presentato sul palco del Teatro Ariston il suo nuovo brano inedito “Dimenticarsi alle 7”, scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e dalla stessa Elodie, con la produzione di Hunter/Game. Il singolo è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.

“Dimenticarsi alle 7” è un brano che fonde le due anime artistiche di Elodie: una più tradizionale, che richiama la grande musica italiana, e una più oscura e avvolgente, influenzata dalla musica elettronica. Il testo racconta la fine di una relazione importante e dolorosa, esplorando il momento in cui il dolore svanisce, portando la protagonista a prendere coscienza della durezza dell’amore.





Elodie mostra cosa ha nella borsa di Sanremo

Il titolo, “Dimenticarsi alle 7”, fa riferimento a un orario preciso del mattino, simbolo di un momento successivo a una notte fuori, in cui si cerca di liberarsi da una persona e superare il passato, nonostante la difficoltà di lasciar andare certe emozioni. Ieri Elodie ha sorpreso tutti con il contenuto della sua borsa. La cantante, che ha partecipato al Festival con il brano “Dimenticarsi alle 7”, ha anche duettato con Achille Lauro durante la serata delle cover, eseguendo “A mano a mano” e “Folle città”.

In un video, Elodie ha rivelato cosa porta con sé nella sua borsetta firmata Versace, e tra gli oggetti c’era anche un giocattolo erotico, un vibratore nero, che ha mostrato con una battuta: “No, questo non è un telefono, ma queste sono giornate in cui c’è della tensione, quindi quando sei nervosa… vrrr”.

ELODIE CHE SI PORTA IL VIBRATORE IN BORSA A SANREMO NON CE LA POSSO FARE pic.twitter.com/GGIv3Sxhwv — riluttante (@maniconio) February 14, 2025

Elodie ha sempre affermato di essere una femminista convinta e di voler combattere contro ogni tipo di tabù, dalla moda alla nudità: “Occorre normalizzare la nudità femminile, non scandalizzarsi. Io sono una donna libera, libera di vestirmi come voglio e di mostrare il mio corpo come meglio preferisco. Il mio pubblico? è la comunità Lgbt e le donne. Non m’interessa il pubblico maschile etero, l’unico – dice ridendo – è il mio fidanzato”, ha dichiarato in passato la cantante.