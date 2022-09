“Costretto a fermarmi”. Problemi di salute per il cantante italiano: l’annuncio a sorpresa mette in allarme i suoi fan

Problemi di salute per il vip. Lo avrebbe annunciato ai fan attraverso un post reso pubblico sui social. Il lungo messaggio del cantante, a corredo di una sua foto di spalle, entra nei dettagli, rivelando cosa sta succedendo e il motivo preciso dello stop forzato dal lavoro.

Livio Cori parla del problema di salute. L’ex fidanzato di Anna Tatangelo ha deciso di rivelare a tutti i fan il motivo per cui sta andando incontro a un momento di pausa dagli impegni lavorativi. Il racconto del cantante arriva con un lungo messaggio condiviso attraverso il profilo social.

Livio Cori parla del problema di salute. Il messaggio ai fan

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere gia nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti”, il messaggio di Livio Cori inizia con queste parole. (Anna Tatangelo e Livio Cori, i motivi della rottura).

“Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo”, aggiunge Livio Cori a corredo della sua foto di spalle.

Eppure, nonostante il problema di salute, Livio Cori rassicura i fan: “Ci vediamo domani a Capua”. Il post del cantante non poteva che andare incontro al sostegno e all’affetto dei fan: “Sei puro incanto ed energia . Non è solo voce , sei anima e cuore . Sei forte Livio e ti assicuro che la tua forza la trasmetti anche nei miei momenti bui e non sarò l’unica a pensarlo”, si legge tra i commenti.