Sono passati tanti anni da quando apparteneva al coro di ragazze di Non è la Rai. Da allora Claudia Gerini ha iniziato una fortunata carriera da attrice. Spesso protagonista del gossip, in particolare per la sua storia finita con Federico Zampaglione, la Gerini ha avuto altre storie d’amore ma oggi è single, con un sogno, quello di diventare nuovamente mamma.

“Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni – dichiara nell’ultima intervista rilasciata al settimanale F – Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo”.

Linda Zampaglione, chi è la figlia di Claudia Gerini e Federico Zampaglione

E le figlie che ne pensano? “Che va bene – prosegue – Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”.





Intanto la coppia formata da Claudia Gerini e Federico Zampaglione si è riformata per festeggiare il compleanno della figlia Linda, che ha compiuto 12 anni. Dal papà ha preso la passione della musica, sa infatti suonare il pianoforte e spesso è protagonista insieme a lui di video in cui cantano insieme. Linda Zampaglione ha fatto il debutto da attrice accanto alla mamma Claudia Gerini nel cortometraggio Bianca fase 2 di suo padre.

“Ieri sera abbiamo festeggiato il tuo compleanno @lindazampaglione 28 settembre, 12 anni … sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza”, ha scritto Claudia Gerini a corredo della foto scattata in occasione del compleanno insieme a Federico Zampaglione. “Auguri della mia vita… quando stiamo insieme tutto si colora di arcobaleno”. E il papà, dal profilo dei Tiromancino, ha scritto: “Lilly Amore infinito”, pubblicando tanti cuori