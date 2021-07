La bellezza di questa ragazza è stupefacente e nella sua vita professionale ha già ottenuto dei risultati eccezionali, nonostante la giovane età. Classe 1999, è una modella e attrice ed è straordinariamente affascinante. E questo suo aspetto esteriore decisamente perfetto è stato ereditato dal padre, che è uno dei vip più famosi e amati in tutto il mondo. Lui lo possiamo ritenere ovviamente una vera e propria star internazionale, ma le attenzioni si sono concentrate su di lei.

Vi diamo adesso qualche indizio sul genitore famoso. Quest’ultimo è nato nel 1963 ed è non solo un grandissimo attore, ma anche regista, produttore cinematografico e comico. Durante la sua sfavillante carriera ha avuto l’onore di ricevere tre nomination agli Oscar e ha vinto un Golden Globe. Prima di diventare attore a tutti gli effetti, aveva provato la professione di cantante, ma fortunatamente ha scelto poi di recitare affermandosi quindi come uno dei grandi interpreti a livello globale.

La giovane ha oggi 22 anni ed è nata in Francia a Neuilly-sur-Seine. Ha origini dunque francesi, ma è franco-statunitense. Ha anche un fratello più piccolo, nato nel 2002. Quando aveva da poco superato i sedici anni, si è lanciata nel mondo della moda e ha posato per un servizio fotografico per una rivista dell’Australia. Poi è stata scelta nel 2015 come volto di ‘Chanel’ ed è anche apparsa in un video del rapper originario dell’Irlanda Rajjie Snow, la cui canzone è intitolata ‘All around the world’. Vediamo di chi parliamo.





Stiamo dunque parlando di Lily-Rose Depp, ovvero la figlia di Johnny Depp e della cantante e attrice transalpina Vanessa Paradis. Alcuni anni fa Lily-Rose Depp ha aderito ad un progetto in favore della comunità LGBT e ha affermato di non ritenersi completamente eterosessuale. Ha una sessualità che considera fluida. Lei è stata inoltre vittima di body shaming per la sua magrezza e ha sofferto in passato di anoressia. Dal 2018 al 2020 ha avuto una storia d’amore con l’attore Timothee Chalamet.

Lily-Rose Depp nel 2019 è apparsa nel film di Netflix, ‘The King’, e qui ha interpretato il ruolo di Caterina di Valois. Successivamente ha partecipato alla pellicola ‘Dreamland’ con Gary Oldman, Armie Hammer e Evangeline Lilly. Le riprese di questo film sono ancora in corso. Ormai è anche pronta ad immergersi nuovamente nel ruolo di Tusk e Yoga Hosers in ‘Moose Jaws’. Una vita già molto attiva.