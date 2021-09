“Il giorno più felice”. L’attrice ha detto sì! Nozze, location e abito da favola per la protagonista della serie tv

“Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto non lo sia per te, e ora posso dire di essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l’uno dell’altro per sempre. Ti amo”. Con queste parole e una foto che li immortala vestiti da sposi mentre si baciano l’attrice ha annunciato le nozze con il suo fidanzato.

Anche lui ha voluto festeggiare il sì postando uno scatto del matrimonio e una dolce dedica alla neosposa: “Ho sposato la persona più generosa, premurosa e bella che abbia mai conosciuto. Ti amo”. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019, quando il regista e sceneggiatore e l’attrice si sono conosciuti. Un anno dopo il fidanzamento ufficiale e il 4 settembre il matrimonio.

Il matrimonio di Lily Collins di Emily in Paris

“Ciò che è iniziato come una favola è ora e per sempre la mia realtà. Non sarò mai in grado di descrivere appieno quanto surreale sia stato questo settimana, ma definirlo magico mi sembra un buon inizio…”, ha scritto ancora Lily Collins, protagonista di Emily in Paris e figlia del celebre musicista inglese Phil Collins.





Lui è Charlie McDowell, regista e sceneggiatore statunitense che ha diretto episodi della terza stagione della serie televisiva HBO Silicon Valley, Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford nel fantascientifico La scoperta, presentato al Sundance Film Festival 2017 e distribuito a livello internazionale da Netflix.

Lily Collins ha avuto altri fidanzati famosi. Ha avuto una breve storia con Taylor Lautner, per qualche mese ha frequentato Zac Efron e tra i vari flirt a lei attribuiti ci sarebbero quelli con Chord Overstreet, Nick Jonas, Thomas Cocquerel e Chris Evans.