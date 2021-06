La sua straordinaria partecipazione a LOL è stata solo la ciliegina sulla torta della sua carriera: ormai tutti hanno imparato a conoscere Lillo, il comico del duo Lillo & Greg, che riesce sempre a strappare ai suoi fan una risata. La sua partecipazione a LOL è stata molto apprezzata: il suo personaggio cult è quello di “Posaman” e in questi giorni sta uscendo al cinema il suo ultimo lungometraggio. Si intitola “Tutti per Uma” e Lillo recita al fianco di Pietro Sermonti e Antonio Catania. “È un film per tutta la famiglia dove mi accapiglio sempre con Pietro, in una scena persino al ritmo delle comiche mute, con la musichetta di sottofondo alla Benny Hill… È esattamente il tipo di film che guarderei io: favolistico e surreale. E il mio personaggio è un immaturo. Cioè quello che sono io nella vita”, confida al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Alla prima del film Lillo si è presentato con sua moglie, Tiziana Etruschi. Da lei non si separa mai ed è la sua fonte di ispirazione. Di recente Lillo ha contratto il Covid e ha avuto paura di morire: “Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso – ha detto durante un’intervista rilasciata a Marco Liorni -. Questo scherzare con loro, sdrammatizzare, mi ha dato la forza di guarire. Ad un certo punto ho rischiato di abbattermi quando ho visto che peggioravo sempre con il respiro e loro mi hanno aiutato moltissimo. Questa è una malattia che ti rende solo. Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale. Quando sei lì, hai una paura fot…a”.

“Con me il Covid si è espresso al massimo – ha spiegato il comico -. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato, dalla febbre altissima ai dolori per arrivare alla polmonite. Sono stato in ospedale con la polmonite bilaterale e anche tre giorni in terapia intensiva. Me la sono vissuta al massimo della negatività. Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo pochi sintomi”.





“Pensi alla morte – ha proseguito Lillo -. Quando vai in terapia intensiva pensi proprio: ‘Oddio, potrei non farcela’. Io avevo l’abitudine di abbassare la mascherina per respirare meglio, ora non lo faccio più”. Il suo racconto è stato molto toccante e ha fatto ben comprendere quanto il Covid possa essere subdolo e pericoloso. Ma al suo fianco c’è sempre stata sua moglie e Lillo l’ha sentita sempre vicino a lui anche nel momento della malattia. Ecco perché l’ha voluta al suo fianco il giorno della prima del suo nuovo film. Tiziana Etruschi è una donna che è lontana dal mondo dello spettacolo e raramente posa davanti ai fotografi. Vivono la loro relazione privatamente. Da lei non si separa mai ed è la sua fonte di ispirazione, il suo modello.

L’altro suo ‘compagno’ di vita è Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, da cui non si è affatto separato, anche se ultimamente è apparso senza di lui accanto. “Stiamo già lavorando al prossimo film, scritto e diretto da noi. Parla delle donne e di come noi uomini ci rapportiamo a loro… E poi c’è sempre ‘610’ in radio, una trasmissione che va avanti da 18 anni”, spiega a Tv Sorrisi e Canzoni.