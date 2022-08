Una nuova coppia vip si è sfasciata. Questa estate 2022 sarà ricordata a lungo per gli amori finiti di personaggi famosi. Gli ultimi in ordine di tempo ad essersi detti addio sono Liam Hemsworth e Gabriella Brooks. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata questa notizia, che ha sconvolto i fan della coppia. La fonte che ha fornito questa informazione è decisamente attendibile e non lascia spazio a molti dubbi. Purtroppo è finita per sempre e stanno emergendo anche i primi dettagli legati ai motivi.

Liam Hemsworth e Gabriella Brook non sono da considerarsi più fidanzati. I due hanno avuto una bellissima storia amorosa, durata tre anni e mezzo, ma è stato l’attore a rendersi conto che per lui le cose non stessero andando per il meglio e ha preso la decisione di troncare la relazione sentimentale. Le loro strade si sono separate e, tenendo conto delle ragioni che avrebbero indotto Liam a lasciare la ragazza, non ci sarebbero molti spiragli affinché questo rapporto possa essere ricostituito. (Leggi anche “Non stiamo insieme”. Estate nera per le coppie vip, un altro addio: l’annuncio dopo i video di lui (con un’altra)





Liam Hemsworth e Gabriella Brooks si sono lasciati

L’attore Liam Hemsworth ha capito di non voler più proseguire il legame con Gabriella Brooks. Una fonte è stata interpellata dal magazine In Touch e ha riferito: “Liam l’ha lasciata perché non voleva avere vincoli. Si sono detti addio circa due mesi fa e lui ha spezzato il cuore alla modella. Non ha voglia di avere vincoli visto che dopo la pandemia ha ricominciato a lavorare duramente. Non ha funzionato la convivenza e l’attore si sarebbe anche sentito soffocare da una storia diventata troppo impegnativa”.

Il sito Fanpage ha inoltre aggiunto che Gabriella Brook si sta adesso godendo l’Italia, meta scelta per le sue vacanze estive, mentre l’ex partner di Miley Cyrus è distante da lei. Hemsworth, classe 1990 e originario dell’Australia, è famoso per essere stato Gale Hawthorne in Hunger Games. Con Miley è stato unito dal 2009 al 2013 e poi, dopo essersi lasciati, sono tornati insieme nel 2015 e sono convolati a nozze il 23 dicembre di 4 anni fa. Nell’agosto dell’anno successivo si sono detti definitivamente addio.

Per quanto riguarda Gabriella Brooks, la modella si è laureata all’università di Sydney dove ha studiato storia antica e archeologia. La sua prima esperienza in passerella è avvenuta quando aveva solamente 14 anni. Lei è anche stata attrice in un film e in un’intervista a SurfStich ha dichiarato: “L’antico Egitto mi affascina come la zoologia e gli animali. Amo guardare documentari, viaggiare e anche cucinare”.

