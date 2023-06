Emma Marrone è stata invitata a cantare allo stadio Diego Armando Maradona per la festa del Napoli in onda su Rai2, presentata da Stefano De Martino. Al termine della sua esibizione Emma ha abbandonato in fretta e furia il palco, al contrario degli altri suoi colleghi e secondo il gossip ’ipotesi più accreditata è quella del ‘meglio non incontrare l’ex fidanzato’.

Come tutti sanno, nel 2012 Emma Marrone era fidanzata con Stefano De Martino e la coppia scoppiò quando il ballerino conobbe Belen Rodriguez, che in quel periodo lavorava ad Amici. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”, aveva dichiarato la cantante qualche tempo fa.

Emma Marrone a pranzo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Il tempo ha guarito le ferite e qualche settimana fa Emma Marrone è stata anche ospite de Le Iene, trasmissione condotta da Belen Rodriguez. Allora perché la cantante salentina è fuggita dopo l’esibizione? La verità è un’altra. Emma Marrone è rimasta tutta sera sottopalco a filmare la serata e a cantare.

Marrone ha fatto i più sinceri complimenti a Stefano De Martino vista anche l’importante serata con oltre 50.000 persone presenti allo stadio. “Mi dispiace molto che stamani ho letto degli articoli che mi hanno fatto abbastanza ridere. E mi dispiace perché in realtà non c’è stato nessun gelo”, ha detto Emma Marrone, che non solo non è fuggita da Stefano ma è stata a pranzo insieme a lui e a Belen Rodriguez.

Nello scatto pubblicato da una fan sui social, si vedono Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez a pranzo. I tre si trovavano insieme ad altre persone durante il loro soggiorno a Napoli per l’evento dello scudetto della squadra del cuore di Stefano De Martino. Qualche settimana fa, in occasione della puntata delle Iene, Emma aveva pubblicato un selfie insieme a Belen con la frase: “Ti sblocco un ricordo”.