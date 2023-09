Mega gossip in quel di Parma, dove un calciatore avrebbe messo incinta l’amante per poi scappare a gambe levate. La notizia è stata riportata da Dagospia, sito sempre molto attento al gossip e che raramente sbaglia un colpo. Sono stati loro, infatti, ad anticipare il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti e anche quello tra Sonia Bruganelli e il conduttore Paolo Bonolis. Per questo motivo la notizia è praticamente certa e a Parma non si parla d’altro.

“L’ex calciatore (sposato) ha messo incinta una nota e avvenente presentatrice locale e poi è scappato rifiutando di riconoscere il figlio. Una storia più pepata della querelle sabauda Segre-Seymandi. – si legge su Dago – I fatti. I due si erano conosciuti diversi anni fa negli studi televisivi di una tv locale. Si frequentano, iniziano una relazione clandestina. La passione è travolgente, lui dimentica anche di avere una moglie, sembra un ragazzino infoiato”.

Parma, ex calciatore mette incinta l’amante poi fugge

Dopo 4 anni la giornalista resta incinta, i due scelgono anche il nome del bimbo, attingendo alla mitologia greca, poi succede qualcosa di inaspettato, almeno per l’amante, che aspettava solo la fine del matrimonio tra il suo ‘uomo’ e la moglie. Cosa che ovviamente non avviene, anzi. Sempre su Dagospia possiamo leggere i succosi dettagli della storia.

“Ma quando nasce il pargolo, il calciatore, all’improvviso, fa dietrofront. Molla la sventurata e si rifiuta di riconoscere il bambino arrivando, addirittura, a mettere in dubbio che si tratti di suo figlio”, riporta ancora un articolo pubblicato sul sito diretto da Roberto D’Agostino. “Come finisce la storia?”, si chiede ironicamente il giornalista che ha sganciato la super bomba.

La storia tra l’ex calciatore e la giornalista della televisione locale non finisce bene. “La presentatrice chiede la prova del Dna e la perizia spazza via ogni dubbio: il figlio è dell’ex calciatore al 99,9999940%. La bomba è scoppiata e nei bar della città ormai è l’argomento più dibattuto, oscurando perfino le mitiche prodezze amatorie di Faustino “Gingillone” Asprilla”.