“Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affan*ulo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato ai suoi fan di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore.

Qualche giorno prima aveva spiegato di essersi sottoposta all’intervento scherzando con i suoi follower: “Tranquilli, non ho fatto il lifting”, aveva scritto accanto alla foto in ospedale. “La vita ti sorprende sempre, purtroppo non sono sempre belle sorprese, ma sono qua, un po’ miracolata dal pellegrinaggio a Lourdes perché dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata”.

Roberta Beta del Grande Fratello operata per un tumore

“Ecco ciò che rimane di un mese diverso e molto intenso – si legge nel post in cui Roberta Beta, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, mostra la cicatrice – L’esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari a una piccola albicocca. Ringrazio ancora il dott. Lup Mannar Domenico Tassone che mi ha operato e che ha capito immediatamente la situazione”.

L’ex gieffina Roberta Beta si è sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione e ha dovuto aspettare il risultato dell’esame istologico che fortunatamente ha dato esito negativo. Un tumore benigno, che però ha preoccupato non poco l’ex concorrente del Grande Fratello. Tantissimi i commenti da parte dei suoi follower. “Forza Roberta”, “Andrà tutto bene”, “Sei una grande, in bocca al lupo”, si legge.

Tra i commenti al post pubblicato sul suo account Instagram, anche quello l’ex compagno di avventura nella prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano: “Roberta non fare scherzi, che questo periodo sono molto impegnato e non posso andare nei salottini a parlare di te”.