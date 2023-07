Famoso calciatore sorpreso in camera con un uomo, la rivelazione della modella. Lo diciamo subito, non è un “coming out”, ovvero una dichiarazione spontanea con la quale si rende noto il proprio orientamento sessuale. Nossignore, si tratta di un “outing”, cioè qualcuno che decide di rivelare come e con chi ha pizzicato il ‘vip’ di turno che in questo caso è un giocatore di calcio professionista. Ma non uno qualsiasi, bensì uno dei più conosciuti e influenti al mondo.

Anche in Italia il tema è sempre molto caldo e sono davvero rari i casi in cui un giocatore decide di ‘uscire allo scoperto’ facendo coming out: “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi – ha rivelato poco tempo Jakub Jankto, ex Samp, Ascoli e Udinese oggi allo Sparta Praga – Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore”. Come dicevamo, però, nell’ultimo clamoroso caso parliamo di outing: scopriamo chi ha detto cosa…

Il famosissimo calciatore al centro dello scandalo

Come riportato da iGossip la modella nonché influencer in questione “ha deciso di raccontare tutti i dettagli di questo festino a luci rosse a cui ha preso parte anche questo fuoriclasse del calcio internazionale”. Il calciatore “si sarebbe lasciato andare con un uomo in camera da letto”. Per mantenere il ‘segreto’ il famoso atleta ha “fatto firmare un accordo di riservatezza a tutti coloro che avevano preso parte alla festa super piccante”. Ma evidentemente non è bastato…

Lei è Sophia Barclay e, durante un programma brasiliano, ha raccontato di aver preso parte a un festino nel 2020. Era stato lo stesso calciatore a organizzare il party durante la pandemia di Covid-19, quando era vietato anzi vietatissimo farlo. Sophia e una sua amica hanno beccato il famoso giocatore in atteggiamenti inequivocabili con un altro uomo, famoso pure lui.

VEJA! A influencer Sophia Barclay que expôs o Filipe Ret, afirma que jogador Neymar e o surfista Pedro Scooby teriam tido relação na sua frente. O que acharam? 👀🔥📣 pic.twitter.com/pUZoGL0urf — Fofocas Brega Funk (@brasilbregafunk) July 26, 2023

Queste le parole della ragazza: “Sì, è stato con un ragazzo. Sì in quel senso, l’abbiamo proprio visti sul fatto. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti. Aveva molta paura che qualcuno parlasse e così a tutti gli ospiti ha fatto firmare anche una clausola di riservatezza. L’ha fatto perché tutto rimanesse privato e i media non scoprissero la verità”. Il calciatore al centro dello scandalo è lui, O Ney Neymar, unanimemente considerato l’erede di O Rey Pelè. L’altro sarebbe “P. S., un surfista che come Neymar è dichiaratamente eterosessuale nonché sposato con la modella C.D da cui ha avuto anche un figlio. In precedenza ha avuto altri figli dall’ex moglie, l’attrice L.P“.

