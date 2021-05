“A letto non vale…”. Brutta batosta per il bell’attore, finisce ko: “Giuro, potete controllare”

Duro colpo per la star del cinema. Una reputazione da latin lover che rischia di essere ‘bruciata’ nel giro di poco. Le parole rilasciate dalla nipote dell’ex fidanzata nonché vincitrice di due edizioni di Ballando con le Stelle negli Stati Uniti, mettono a dura prova la fama da sex symbol dell’attore. Se sono in molte a chiedersi come sia Leonardo Di Caprio nella vita intima, la risposta arriva da chi pare abbia avuto modo di apprenderlo molto da vicino.

Lei si chiama Star ed è la nipote di Julianne Hough, ex vincitrice oltreoceano di Ballando, dai grandi occhi azzurri e dal fisico statuario. La giovane nipotina senza troppi peli sulla lingua ha reso noto a tutti un video su TikTok dove svelerebbe le confidenze fatte dalla zia, che con Leonardo Di Caprio ha vissuto un flirt nel 2013. Ma tutto è nato senza malizia e con intenzioni alquanto ingenue.

Come molte giovani amanti dei social, anche Star ha deciso di aderire alla challenge su TikTok. L’idea lanciata sul social nasceva dal presupposto di chiedere agli utenti di fornire un racconto in merito agli avvenuti ‘incontri’ avuti con alcune celebrità. E la nipotina di Julianne non ha perso l’occasione di confermare e rivelare quanto accaduto tra la zia e il super divo Leonardo Di Caprio.





Tra i due, infatti, correva voce di un flirt avvenuto presumibilmente nel 2013 ma mai andato incontro ad alcun tipo di ufficializzazione. Star, dunque, non solo avrebbe confermato la fortuna della zia, ma è andata ben oltre. La giovane si lasciata andare ad alcune confidenze fatte dalla zia sull’intesa sessuale con il divo, anche sotto le lenzuola. Avete capto molto bene.

“È stato con mia zia. Ma non è un granché a letto”. Il video appena reso pubblico su TikTok è stato rimosso nel giro di qualche minuto, ma ha lasciato modo agli utenti di afferrare forte e chiaro il messaggio: “Non è una bugia, giuro che potete controllare”, ha aggiunto Star a chiusura della diretta. E le parole della nipotina andrebbero a ricalcare quanto espresso da una fonte vicina a due qualche anno fa: “Hanno flirtato. Si toccavano dappertutto. Ad un certo punto, lui le ha sussurrato qualcosa all’orecchio e le ha dato un bacio veloce sulla guancia. Erano così presi l’uno dall’altra da ignorare chiunque li circondasse”.