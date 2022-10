Matrimonio, il terzo, per la star di “Game of Thrones” Lena Headey. Il sì con il noto collega in Italia, precisamente in Puglia, alla presenza anche di amici vip. Alla cerimonia, per pochi intimi, erano infatti presenti Sophie Turner con il marito Joe Jonas, Peter Dinklage, Emila Clarke e altri protagonisti de “Il Trono di Spade”.

Lena Headey è sì famosa per aver interpretato la spietata regina Cersei Lannister nella iconica serie tv, ma è apparsa anche in film come “I fratelli Grimm”, “300”, “Dredd”, “The Purge” e “Fighting With My Family”. E nella serie tv di fantascienza “Terminator: The Sarah Connor Chronicles” e nella serie web animata “Infinity Train”.

Lena Headey, terzo matrimonio in Italia per la coppia di attori

Nozze pugliesi per la bellissima e nota attrice con il compagno e collega Marc Menchaca. Anche lui è molto conosciuto. Citiamo il suo film pluripremiato “This Is Where We Live” e le sue apparizioni in diverse serie tv come “Ozark”, “The Sinner”, “Manifest” e “The Outsider”.

Come detto, per Lena Headey questo è stato il terzo matrimonio. Prima del sì a Marc Menchaca, che frequenta dal 2020, è stata precedentemente sposata con il musicista Peter Paul Loughran (dal 2007 al 2013) da cui ha avuto il primogenito Wylie Loughran, 12 anni. Poi, dal 2018 al 2019, con il regista Dan Cadan da cui ha avuto la figlia Teddy, 7 anni.

Le immagini del suo terzo matrimonio sono state condivise poche ore dopo la cerimonia. Cerimonia che sembra essere stata celebrata d’estate, viste le temperature degli ultimi giorni. La sposa ha indossato un abito bianco senza maniche, mentre lo sposo era in completo blu e cappello da cowboy.