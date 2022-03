Un nuovo fiocco rosa nel mondo dello spettacolo. Poco fa è arrivato il lieto annuncio della coppia vip, che ha dato il benvenuto alla loro seconda figlia. Si chiama Diana ed è nata nella notte del 28 marzo 2022, quattro anni dopo il suo fratellino Ianko, venuto al mondo nel settembre 2018.

La notizia è arrivata direttamente dai genitori, che hanno pubblicato un post sui rispettivi profili Instagram con due foto. Una della manina stretta alle loro e una del braccialetto della neonata. “Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio. Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana”.





Fiocco rosa nello spettacolo: è nata Diana

Diana è la seconda figlia di Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, e l’attrice Clio Evans. Avevano annunciato la dolce attesa a ottobre scorso e in un giorno non per niente casuale. In occasione del 40esimo compleanno di lei, il chitarrista dei Negramaro aveva pubblicato una foto di coppia con il pancino ben visibile.

“Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga”, la didascalia del post di Lele Spedicato. “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi”, la replica dell’oggi mamma bis Clio Evans che poche ore fa ha dato alla luce Diana, “3,330 kg di puro Amore”.

Sotto al post di benvenuto alla nuova arrivata in famiglia già centinaia e centinaia di like e congratulazioni. Anche dal mondo vip, ovviamente. Dai Negramaro a Saturnino passando per Alberto Matano e Andrea Delogu. Tutti felici per Lele Spedicato e Clio Evans che appena possibile faranno conoscere la piccola Diana al fratello Ianko.

È nata Zoe, l’attore è papà bis. Lo dice solo adesso, dopo settimane complicate