Che fine ha fatto Lele Mora? L’agente dello spettacolo il cui vero nome è Dario Gabriele Mora dopo aver raggiunto fama e successo è stato travolto da una serie di vicende giudiziarie. Condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione a 6 anni e 1 mese di reclusione Mora è letteralmente scomparso. Ora, a distanza di qualche anno, ricompare e spiega il vero motivo della sua sparizione.

In un’intervista a Diva e Donna Lele Mora ha raccontato cosa è successo negli ultimi tempi. Prima dei problemi giudiziari aveva raggiunto la popolarità divenendo agente di numerosi personaggi. Tra questi ricordiamo Simona Ventura, Alberto Castagna, Alda D’Eusanio, Luisa Corna, Christian De Sica, Aída Yéspica, Remo Girone, Sabrina Ferilli, Rocco Casalino e Fabrizio Corona. Adesso lui stesso fa sapere: “Non sono sparito perché non mi volevano più, mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare“.

Lele Mora spiega perché è sparito

Lele Mora ha dichiarato: “Ora non ho più carichi pendenti con la giustizia, ma non sono tornato a lavorare, mi devo curare, l’ultima botta è stata dura – ha avuto un problema neurologico e ha rischiato la paralisi del lato sinistro della faccia – ed è arrivata dopo che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo avere scoperto di essere diabetico”.

L’agente dello spettacolo poi spiega i dettagli: “Ho problemi con la memoria a breve termine, a volte mi dimentico che cosa ho fatto poche ore prima, mentre ricordo bene tutto il passato: è l’inizio della demenza senile e l’unica mia speranza è che la malattia cammini piano piano”. In questo momento Mora, che ha 70 anni, vive a casa della figlia Diana, vicino a Verona.

“Quando Al Bano ha cantato all’Arena per i suoi ottant’anni, sono andato a trovarlo – ha poi ricordato Lele Mora – Iva Zanicchi, Tessa Gelisio, Sabrina Ferilli, Platinette. Loro sono venuti a trovarmi anche quando ero in carcere, sono amici veri. Con Simona Ventura, che quando lavorava con me aveva avuto molto successo, ci sentiamo raramente, ma nulla di più”. Poi l’amara conclusione: “Altri sono spariti: quando sei in alto fai gola a tutti, quando cadi dai fastidio, sei come un appestato e nessuno vuole starti vicino. Ma non sono rimasto deluso, sono un uomo di mondo”.

