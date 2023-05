“È la mia signorina”. Lei 34 anni lui 60, l’attore top delle fiction presenta la nuova fidanzata

Marco Giallini presenta la sua nuova fidanzata. Chi ama il cinema o il piccolo schermo, chi adora i personaggi forti e al tempo stesso ironici lo conosce bene. Al momento è al cinema con “Il principe di Roma”, in tv con la super serie Rai “Rocco Schiavone” – dove interpreta un poliziotto dirigente col ‘vizietto’ delle canne – e al lavoro per un altro film. Come fa sapere Matteo Regoli su Everyeye Marco Giallini sarà il cattivo nella prossima pellicola di Gabriele Marinetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out.

Cinema, finzione, realtà, dov’è la verità? E chi lo sa? Marco Giallini, ad esempio, nella serie tv che poco tempo fa aveva provocato diverse polemiche, ha perso la moglie sia in “Rocco Schiavone” che purtroppo nella vita reale. Non si è mai risposato, ma a proposito delle critiche per quello ‘sbirro’ così atipico e anzi ribelle a Repubblica aveva dichiarato: “è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai 1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire…”.

Marco Giallini presenta la nuova fidanzata: “È la mia signorina”

Dal 2011, anno in cui ha perso l’amata Loredana a causa di un’emorragia cerebrale, della vita sentimentale di Marco Giallini non si è saputo nulla. Di certo non è il classico personaggio che va a spiattellare la sua vita privata per ottenere visibilità. Anzi. A proposito della sua nuova compagna, Giorgia Battisti, dice: “È la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so“.

Sessanta primavere lui, trentaquattro lei. Fate voi il conto della differenza, ma intanto Marco e Giorgia convivono già da tre anni. E a quanto pare le cose vanno bene. Così bene che il famoso attore, solitamente schivo e molto riservato, al magazine Gente confessa che la storia con Giorgia è cosa seria davvero. Già i due si erano presentati sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma sette mesi fa. Oggi Marco Giallini esce allo scoperto.

Nella chiacchierata col giornalista Marco Giallini ammette di essere sempre in movimento e in cerca di emozioni. E a chi prova a fermarlo risponde: “I miei figli ci provano e mi chiamano ‘treno’”. A quanto pare nemmeno la compagna Giorgia riesce a frenarlo. Lui scanzonato risponde: “Ma no, ci sto da solo in riga, altrimenti a quest’ora ero veramente morto… E poi sono buono come il pane, ma che volete da me? Avere cuore è un dono, ma tante volte vorrei averne di meno”. Ma perché poi?! Ma va bene così, suvvia…

