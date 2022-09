Adesso non ci sono più dubbi: il cantante Lda ha trovato una nuova fidanzata. Almeno questo è quanto è possibile evincere da alcune foto, diffuse da alcuni utenti e che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram attraverso alcune stories. Già nel corso di una sua intervista con Lorella Cuccarini, il figlio di Gigi D’Alessio aveva rivelato di “essere molto interessato ad una persona”. Però ha voluto rispettare la sua privacy e quella della ragazza, ma ora qualcuno li ha beccati.

Ma di Lda non si è parlato solamente della nuova fidanzata, che ormai ha un volto e pure un nome. Ad Amici 22 potrebbero ritornare infatti lui e Nunzio Stancampiano. Entrambi potrebbero avere innanzitutto il ruolo di motivatori dei nuovi studenti che prenderanno parte al talent show. Per quanto riguarda Nunzio, potrebbe ambire anche ad altri incarichi. Non resta che aspettare eventuali annunci ufficiali della redazione, che per ora non ci sono stati. Ma torniamo adesso alla vita sentimentale di Luca. (Leggi anche “Amici? Storia vecchia”. LDA, taglio netto con il passato: ora il figlio di Gigi D’Alessio guarda lontano)





Lda ha una nuova fidanzata: chi è Giulia

Dunque, nonostante Lda non abbia alcuna intenzione per ora di dire altro sulla sua nuova fidanzata, ci hanno pensato gli internauti a contattare Deianira Marzano e a svelare dei retroscena succosi. Chissà se ora il figlio d’arte vorrà aggiungere qualcosa, anche se pare che entrambi siano molto riservati. Non a caso la sua partner avrebbe il profilo social privato, quindi non è visibile a tutti. La prima utente ha fornito notizie sul nome della giovane e ha annunciato che le loro immagini stanno ormai spopolando.

Ecco la prima rivelazione su Lda e sulla nuova fiamma: “Ciao Deia, non so se può interessarti ma sono un po’ di ore che stanno girando delle foto di Lda con una ragazza. Credo la fidanzata, lo disse che si stava sentendo con una ragazza. Lei si chiama Giulia e ha il profilo privato”. Subito dopo un’altra segnalazione: “Ciao Deia, sì la conosco, lei è di Motta Visconti e si stanno sentendo. Qualche tempo fa erano a Roma insieme, se pubblichi oscura il nome”. Poi la terza informazione che ha confermato ancora di più la love story.

Infine, è stato riferito: “Sì, confermo, li ho incontrati anche io a Sperlonga ad agosto”. E la Marzano ha chiosato così: “Lda ha un amore!”. Nelle immagini pubblicate si scattano dei selfie e si abbracciano, mentre nella terza segnalazione sono intenti a passeggiare mano nella mano. Dunque, non sono da considerarsi solo amici ma piccioncini.

