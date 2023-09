Non si arresta l’ascesa di LDA, che continua ad ottenere riconoscimenti e notizie importanti. Un nuovo annuncio sul suo futuro, che lo ha reso incredibilmente felice. Dopo aver partecipato ad Amici ed essersi successivamente esibito al Festival di Sanremo, il figlio di Gigi D’Alessio non ha nessuna intenzione di fermarsi qui ed ecco che è pronto per lui qualcosa di nuovo, che i suoi fan aspettano ora con trepidazione.

LDA, oltre a questo annuncio sul futuro, ha anche fatto parlare di sé per un video col fratello Andrea, che ha fatto impazzire i fan nel giro di poco tempo. Nello specifico il tredicenne, figlio di Gigi e di Anna Tatangelo, stava seguendo tutto dal backstage del concerto di Luca, quando a un certo punto il fratello ha deciso di chiamarlo per salire insieme a lui sul palco e incantare i presenti. Una scena emozionante che è stata opportunatamente ripresa.

LDA, annuncio sul futuro: “Ho una notizia bomba”

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, in particolare con l’ausilio di alcune stories, LDA ha fatto un annuncio sensazionale che ha fatto esplodere di gioia migliaia e migliaia di suoi seguaci. Lui era talmente contento che non è proprio riuscito a tenersi per sé quella news clamorosa. Ed ecco che si è rivolto direttamente ai suoi fan per informarli di questa novità professionale, che lo proietta sempre di più all’apice dell’attenzione mediatica.

Questo l’annuncio integrale di LDA, che rivela di aver avviato una collaborazione con la piattaforma Netflix, come riferito anche da Novella 2000: “Fermi tutti… guardate un attimo questa storia perché ho una notizia bomba per voi. Allora a breve uscirà la seconda stagione di Di4ri e Netflix ci ha invitati tutti a vedere la prima puntata della seconda stagione. Avete sentito bene. Ci ha invitato. Hanno invitato me e voi. I posti sono limitati”. Ha detto grazie a Netflix e aggiunto che intonerà alcuni suoi brani.

LDA, nato a Napoli 20 anni fa, si è presentato allo scorso Sanremo con la canzone Se poi domani, ottenendo il 15esimo posto. Ad Amici si era piazzato invece quinto. I suoi pezzi più famosi sono senz’altro Quello che fa male, Bandana e Granita.