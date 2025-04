Brutta disavventura per Luca D’Alessio, il racconto del cantante lascia tutti senza parole: “Eravamo in un hotel, ci siamo svegliati un po’ tardi, erano le 10:20 e le colazioni erano già chiuse. Quindi chiamiamo il room service. “È possibile quattro cornetti, una spremuta, d’arancia e un cappuccino?”. Loro tutti carini “va benissimo signor D’Alessio, arriva tutto subito”. Tutto a posto, contentissimo, finalmente il mio cornetto con la nutella già ce l’avevo nello stomaco”.

“Che succede? Dopo 10 secondi, mi arriva una chiamata e io sento “quel brutto figlio di P”. Ho subito capito che stavano parlando di me. E continuavano “quel figlio di T, LDA fa schifo, si crede artista e fa lo snob che ordina in camera. Ma perché non muore di colesterolo, questo figlio di tr…?”. Vi giuro che è tutto verissimo”.





LDA gravemente offeso in hotel, insulti dal personale

Quindi ha continuato: “Per almeno dieci minuti ho sentito insulti contro di me. Attacco, chiamo la reception. Dico, “ragazzi, è successo questo, questo e questo”. La reception dice “non ci crediamo. Non è possibile. Ma poi a te, che vieni sempre nel nostro albergo? Comunque scendi e ci vediamo giù tra mezz’ora, ti faccio parlare con il direttore”.

“Io scendo e gli racconto tutto, loro si segnano tutto su un foglio e dicono “dobbiamo verificare”. Controllano le chiamate registrate e tornano dicendomi che era tutto vero.Poi dopo ho scoperto cosa è successo. La chiamata mi è arrivata da un collega di questa donna qua. Questa donna che mi ha insultato al telefono. Piccola parentesi, quella colazione non l’ho nemmeno mangiata perché poi ho avuto paura. Chissà che mi hanno messo dentro”.ù

“Comunque sono venuto a scoprire che quello che mi ha chiamato è un ragazzo che è fan di mio padre e anche mio. In più a questo stava sulle scatole la collega. Lui mi ha chiamato con la speranza che io rimanessi al telefono. La cosa mi ha toccato molto non lo nego. Mi hanno fatto le scuse. Nonostante tutto io spero che non l’abbiano licenziata. Perché per stare così tanto arrabbiata con un ragazzo… però farle perdere il posto mi farebbe stare male in qualche maniera”.