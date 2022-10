LDA è in ospedale. Luca D’Alessio, il cantante esploso grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi nonché figlio di Gigi D’Alessio, fa subito preoccupare i fan con la nuova foto pubblicata su Instagram e poi le Storie in cui si rivolge direttamente al suo pubblico.

Nelle foto e video che lo ritraggono su un letto d’ospedale, anche se il cantante ha subito specificato che non si tratta di nulla di grave, LDA fa sapere che non sarà all’evento live programmato per il 15 ottobre a San Severo. Nei giorni scorsi aveva anche rimandato i concerti previsti per il prossimo dicembre. Saranno recuperati ad aprile.

LDA in ospedale: le foto e l’annuncio

Sotto il post il cantante scrive: “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli! A presto amoriiii Il vostro Luchino…”.

LDA di fatto non spiega i dettagli, ovvero il motivo per cui si trova in ospedale, ma tra le Storie ribadisce il concetto: “State tranquilli, non è nulla di grave. Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima”.

Come detto, il figlio di Gigi D’Alessio salterà l’evento del 15 ottobre e i live del 4, 5 e 7 dicembre a Roma, Napoli e Milano sono stati spostati il 22, 21 e 19 aprile “per poter cantare insieme all’artista anche i brani del suo nuovo progetto discografico, in uscita il prossimo anno”, si leggeva nella nota ufficiale. Ma sono in molti a credere che questo slittamento sia dovuto a una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.