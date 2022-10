Coming out delle due giocatrici della nazionale. Compagne anche nella vita, le due giocatrici mettono in campo anche sentimenti e decidono di ammetterlo pubblicamente. I fan non potevano che accogliere con gioia la grande novità: “Non abbiamo mai nascosto il nostro amore, le persone ci fanno gli auguri e noi siamo felici”.

Le nozze tra Laure Sansus e Pauline Bourdon. Nel corso di un’intervista a Midi Olympique , Laure Sansus, 28 anni, che concluderà la sua carriera dopo i Mondiali in Nuova Zelanda, fa sapere che presto sposerà la sua compagna di squadra Pauline Bourdon, che è anche la sua concorrente per la posizione di n° 9 nella squadra francese, ma anche nel club allo Stade Toulousain.

Le nozze tra Laure Sansus e Pauline Bourdon: arriva il coming out

“C’è anche nel gruppo Francia la nostra futura testimone di nozze e la ragazza che ospiterà il matrimonio. È un’occasione per vivere insieme questo Mondiale”, spiega Laure Sansus che po tende a precisare un dettaglio molto importante.

“Siamo state subito trasparenti”. Ed effettivamente la coppia non ha mai tenuto nascosto il loro grande amore. “Siamo fidanzate da tre anni. Presto ci sposeremo, speriamo di avere dei bambini. Ma adesso ci sfidiamo per una maglia da titolare: vediamo chi sarà la più forte”, afferma ancora ironicamente la giocatrice.

“Chi ci faceva delle domande ha sempre avuto delle risposte. Però adesso siamo arrivate a una svolta della nostra vita, abbiamo dei progetti insieme. E allora che lo sappiano tutti, compreso il grande pubblico: non credo che questo potrà disturbare qualcuno”.