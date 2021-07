“Ma che sei matta?”. Laura Torrisi, via il costume e i fan tremano. Mai visti tanti like e commenti

Laura Torrisi torna a splendere. Ormai si aggiudica il primo posto tra le donne italiane più belle. Non solo per la recente foto in topless che spopola nel web, ma anche per un dato di fatto che va ben oltre l’immagine. L’ex modella e attrice, esce allo scoperto ancora una volta con il sorriso e più forte che mai. E i fan non possono che restare incantati da tanta bellezza, esteriore ma anche interiore.

Sono ormai 89mila i follower incantati dalla splendida Laura Torrisi che non fanno che continuare a sostenerla in ogni momento che l’attrice decide di condividere con loro. Momenti non del tutto facili, che Laura Torrisi ha dovuto affrontare, incastrandoli con una carriera in totale ascesa e per un pubblico di fan che continua a crescere a vista d’occhio.

E dalla fascia di Miss Italia del 1998 ad oggi, tanta la strada percorsa dalla Torrisi che solo poco tempo fa, mostrando una foto dall’ospedale scriveva: “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare”.





“La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 …Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”.

L’attrice soffre da anni di endometriosi e di leiomioma dell’utero e nonostante l’alternarsi continuo di alti e bassi non ha mai smesso di dedicare a tutti sorrisi e foto da togliere il fiato. Proprio come è accaduto nelle ultime, quando la foto in topless ha decisamente alzato le temperature. Non a caso l’attrice saluta i fan dalla Sicilia, precisamente dall’Isola di Alicudi, dove con capelli al vento e fisico impeccabile baciato dal sole, ha deciso di godersi un po’ di giorni di sano relax.