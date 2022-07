“Non ce la faccio”. Laura Pausini totalmente fuori controllo, il video è top

Laura Pausini ubriaca su TikTok. È diventato virale un video in cui l’artista romagnola è ripresa mentre si trova a tavola su uno yacht mentre ride dopo ave bevuto un po’ troppo. “Ve l’ho sempre detto che sono astemia!”, ha scritto la cantante nella didascalia sotto al filmato pubblicato sul social TikTok.

“Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”, ha detto ancora Laura Pausini, immortalata ubriaca nel video diventato virale con quasi due milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Laura Pausini non riesce a tenere gli occhi aperti, come prova a spiegare alla figlia Paola che le si avvicina, anche un po’ preoccupata.





“È una cosa bellissima”, commenta la Laura Pausini ubriaca mentre ride a crepapelle e fa divertire i suoi amici, il marito Paolo Carta e la figlia, che cerca in qualche modo di tranquillizzare la madre. “Mi hai fatto spaccare dalle risate”, “Anche io dopo un sorso di birra rido per un’ora”, “Io totalmente Laura Pausini a fine cena”, “Io come Laura Pausini”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto al video.

“Ebbene sì! Sono astemia” ha spiegato Laura Pausini dopo aver pubblicato il video da ubriaca sul suo account TikTok. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”, ha specificato ancora la cantante romagnola, a quanto pare poco avvezza all’alcol.

Ve l'ho sempre detto che sono astemia! ¡Siempre te he dicho que soy abstemia! PS AVEVO BEVUTO MEZZO BICCHIERE DI VINO ROSSO MISCHIATO CON L'ACQUA! 😰😜😵‍💫🤪 PD ¡HABÍA TOMADO MEDIO VASO DE VINO TINTO MEZCLADO CON AGUA!

Il gruppo è in vacanza in Sardegna, in barca, e in queste ore Laura Pausini ha pubblicato diversi scatti di famiglia insieme al compagno Paolo Carta, la figlia Paola e altri amici. “Innamorati naufraghi” scrive la cantante in una foto pubblicata insieme al musicista. I due stanno insieme dal 2005 e avevano deciso di fare il grande passo nel 2020, una data che hanno poi dovuto rimandare per via delle restrizioni imposte a causa del Covid.

