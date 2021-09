Solo pochi giorni fa si è scatenata la cronaca rosa su Laura Chiatti e Marco Bocci. A scatenare il gossip, pare sia stata la confidenza di una vicina di casa fatta a una rivista. La donna avrebbe riferito che i due vivrebbero separati, unendosi solo in particolari momenti e per amore dei due figli. Dubbi che sarebbero stati confermati anche in occasione dell’anniversario di nozze.

Ora invece, un’altra domanda sorge più spontanea che mai, ed è la seguente: Laura Chiatti si è rifatta le labbra? La domanda è sorta spontanea a molti suoi follower dopo aver visto l’ultima immagine social pubblicata dall’attrice. “L’essenziale è invisibile agli occhi”, ha scritto Laura su Instagram, a corredo di uno scatto in bianco e nero.

Nella foto in B/N a risaltare sono proprio le labbra di Laura Chiatti, ai più apparse davvero diverse rispetto al solito. “Anche tu il ritocchino, non ne hai assolutamente bisogno”, ha scritto un utente, con l’attrice immediatamente pronta alla replica. “Me l’hai pagato tu?”, ha risposto Laura, che non si è mai nascosta dietro il bisturi.





Già nel 2012 confessò di essersi rifatta il seno, dopo aver perso 4 kg sul set di un film di Pappi Corsicato. “Non avevo più le mie forme. Così sono ricorsa al bisturi. Sia chiaro, solo un ritocchino”, rivelò all’epoca l’attrice, che ha successivamente ricordato quell’intervento con un soddisfatto “i soldi meglio spesi”.

Impossibile, dunque, per i più curiosi non volerci vedere chiaro. E non potevano che indagare sul caso i paparazzi di Chi Magazine, che hanno reso noti alcuni scatti che riescono a mettere a tecere ogni tipo di sospetto a riguardo. Altro che crisi, gli scatti immortalano Laura e Marco a mare tra abbracci, baci e sorrisi. Nessuna rottura, dunque.