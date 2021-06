“Lasciati”. Laura Chiatti e Marco Bocci, la voce corre veloce: gli indizi e l’indiscrezione bomba

Laura Chiatti, il sospetto cade sulla relazione con Marco Bocci. Sono in molti a chiedersi se la coppia può ancora definirsi tale. Occhio sempre molto attento quello dell’influencer e blogger Deianira Marzano che proprio attraverso il suo profilo Instagram lancia il grande quesito: ma Laura Chiatti e Marco Bocci si sono lasciati? Sempre molto complici anche sui social, i due non darebbero più notizie giù da qualche tempo.

Se fino a qualche mese scambiarsi like e commenti era ormai all’ordine del giorno, adesso qualcosa sarebbe cambiato. Tutto sembra tacere tra i due, seppur continuino a seguirsi. A Deianira Marzano non sfugge nulla, anche supportata da alcuni utenti che spesso lanciano segnalazioni su cui l’influencer comincia subito a indagare per soddisfare le curiosità e mettere a tacere ogni dubbio.

Le questioni di cuore dei Vip rappresentano sempre un argomento d’interesse comune e Deianira Marzano veste spesso il ruolo dell’investigatrice. La segnalazione in merito alla vita di coppia di Laura Chiatti e di Marco Bocci è arrivata da parte di una fan che ha assicurato di abitare nella stessa città dei due di cui, pare, non ci sia alcuna traccia: “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini”.





E l’utente aggiunge: “Nell’ultimo periodo solo lei”. Scoppia subito il gossip: momento di crisi di coppia? Non si può certamente negare che la storia d’amore tra i due abbia fatto sognare a occhi aperti fin da subito. Insieme dal gennaio del 2014, i due hanno poi annunciato le nozze. Poco tempo e il 5 luglio dello stesso anno coronano il sogno di diventare marito e moglie. La famiglia cresce nel giro di poco e il 22 gennaio del 2015 nasce Enea. Poi Pablo l’8 luglio del 2016.

Laura Chiatti ha ripreso presto in mano le redini della sua carriera professionale, supportata proprio dal marito che ha sempre creduto nelle sue capacità, senza mai allontanarla dagli impegni lavorativi, anzi incitandola a riprendere presto la sua corsa. E recentemente in molti hanno notato che l’attrice sia andata incontro a una notevole perdita di peso, che l’attrice ha subito attribuito ad alcune intolleranze alimentari.