“Il mio lato migliore”. Spalle all’obiettivo e pure alle malelingue: tutti muti davanti alla foto della vip

“È sempre meglio passare ai posteriori che ai posteri”. E nella foto l’attrice è ritratta sulla spiaggia, di spalle, con un bikini rosa acceso ma soprattutto un lato B da incorniciare. E se proprio vogliamo giocare con le parole, con questo scatto dà definitivamente le spalle a tutte le critiche delle ultime ore e a tutte le voci maligne sul suo matrimonio col collega. Quelle che lo vorrebbero a pezzi.

Da giorni la cronaca rosa si occupa di questa coppia d’oro dello spettacolo italiano parlando di momento no. Sposati da 7 anni e con 2 figli, ma alle prese con una profonda crisi che a molti sembrava peggiorare giorno dopo giorno. Addirittura per il settimanale Nuovo Marco Bocci sarebbe andato via di casa da tempo. A spifferare tutto al giornale era stata un’amica di Laura Chiatti, secondo cui il marito avrebbe momentaneamente deciso di trasferirsi altrove in attesa di fare una scelta definitiva.

Laura Chiatti, lato B in primo piano: “Il mio lato migliore”

“Che io sappia fanno da tempo vite separate”, ha assicurato la fonte alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. E non sarebbe nemmeno successo adesso: pare che siano già circa 3 mesi Marco Bocci abbia lasciato la casa che condivideva in Umbria con la moglie Laura Chiatti e i loro due figli, Enea e Pablo. Ma poi, non appena queste voci hanno fatto il giro della rete, l’attrice ha smentito ogni voce su Instagram.





Laura Chiatti ha pubblicato sul suo Instagram una serie di Stories in sequenza in cui insieme a Marco Bocci festeggiano le vacanze in modo spensierato. “L’ora del dolce aperitivo”, scrive l’attrice sotto a un video del marito in versione cameriere sexy che, a torso nudo, la raggiunge con gli spritz. Senza contare la bellissima dedica lasciata sotto alla foto dei due figli. Insomma, a quanto pare zero crisi tra loro.

Ma tornando alla foto iniziale, ecco Laura Chiatti in tutta la sua bellezza. Come una diva posa sulla spiaggia fronte mare e lo scatto lascia di stucco. In bikini e con le spalle all’obiettivo, cammina verso il mare regalando ai follower una vista strepitosa sul suo lato B da 10 e lode. “Il mio lato migliore”, commenta poi nelle Stories tanto per rincarare la dose…