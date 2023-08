Le voci di addio sono iniziate a circolare qualche settimana fa, all’inizio di agosto per la precisione, e ora trovano conferme: è davvero finita tra i due giovani volti noti di Canale 5. In queste ultime ore è stata lei a rompere il silenzio e, rispondendo alla domanda di un fan che le chiedeva se lei e il fidanzato si fossero lasciati ha colto la palla al balzo per raccontare la sua versione dei fatti su Instagram. Per quanto riguarda lui, invece, alcune indiscrezioni riportavano che era stato visto in lacrime. Successivamente aveva pubblicato un video in cui sembrava star cercando di riconquistare la sua compagna con uno striscione e fuochi d’artificio.

Ma a quanto pare non è servito. Questa la risposta della ballerina a un follower: “Allora, prendo questa domanda per rispondere perché ce ne sono tantissime su questo argomento. Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. In minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto, come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita”.

“Ci siamo lasciati”: è finita davvero tra i vip

E poi arriva il punto: Cosmary Fasanelli conferma di non avere più una relazione con l’ex ‘compagno di classe’ Nunzio Stancampiano. E la ballerina di Amici e velina di Striscia la Notizia spiega anche il motivo: alcune differenze caratteriali che lei stessa definisce normali a 20 anni. Si cresce e si cambia, dunque l’invito ai fan a non “farne un dramma“.

“Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali – ha proseguito Cosmary – Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

I due si erano conosciuti ad Amici 21 e, terminati i rispettivi percorsi nella scuola di Maria De Filippi, avevano iniziato una relazione che, come detto, è naufragata nei giorni scorsi. Ma pare che Nunzio non abbia preso bene la scelta di Cosmary di troncare: “Il mio unico errore è stato amarti… Al punto da annullare me stesso”, ha scritto il ballerino qualche giorno fa sul suo social.