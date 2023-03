La moglie è malata e lui chiede il divorzio. Lui non è uno qualunque ma un miliardario conosciuto in tutto il mondo con un cognome a dir poco pesante. Secondo la tesi dell’uomo, la malattia avrebbe portato a drastici cambiamenti nella personalità della moglie e, di conseguenza, nel loro rapporto di coppia.Secondo una fonte vicina alla famiglia, come riporta il Daily Mirror, “la malattia che l’ha colpita avrebbe reso impossibile la convivenza per lei e suo marito”.



Claudia ex consigliera del governo tedesco, non è in grado di muoversi autonomamente da mesi”, riporta Daily Record, “avrebbe vissuto con sua figlia per quasi due anni” e “ha quattro assistenti 24 ore su 24 che sono stati assunti per prendersi cura di lei”. I media riportano che le pratiche di separazione sarebbero già state avviate da mesi e lui avrebbe iniziato una frequentazione con un’altra donna.

Wolfgang Porsche chiede il divorzio dalla moglie perché malata



Lui è Wolfgang Porsche, 76 anni, che divorzierà dopo 16 anni da Claudia Hübner, 74 anni. E non è tutto. Perché i media in Germania riferiscono che Wolfgang si sia avvicinato ad una donna di 25 anni più giovane, la 59enne Gabriela Prinzessin zu Leiningen. Gabriela – conosciuta anche come Inaara Aga Khan – è nata a Francoforte sul Meno nell’aprile del 1963.



Come la moglie di Porsche, Claudia, ha studiato giurisprudenza a Monaco ea Colonia. Ha sposato il principe Karl-Emich zu Leiningen nel 1991, ma la coppia ha divorziato nel 1998. Nello stesso anno sposò lo svizzero Karim Aga Khan IV, 86 anni, il 49° imam dei Nizari Ismailis, considerato un diretto discendente del profeta Maometto. La coppia ha divorziato nel 2014.



Dal 1999, Gabriela è stata coinvolta in una serie di progetti di sviluppo del terzo mondo, promuovendo l’autosufficienza e offrendo soccorso in caso di calamità naturali. Dal 2004 è stata attivamente coinvolta nel lavoro per combattere l’AIDS, sostenendo la German AIDS Foundation. Wolfgang Heinz Porsche, è il figlio più giovane dell’ex designer e amministratore delegato di Porsche AG, Ferdinand Porsche e Dorothea Reitz. Suo nonno era Ferdinand Porsche, il fondatore di Porsche.