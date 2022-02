Mamma per la seconda volta, è nata Anastasia Priscilla. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un tenero video in cui l’ex protagonista di Temptation Island mostra la bambina nata dall’amore con Mattia Monaci, il compagno da cui nell’agosto 2020 è nato il piccolo Leonardo.

“Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11 – si legge nella didascalia del post – Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”. Nella breve clip, subito commentatissima, si vede la piccola nella culla.

L’ex Temptation Island mamma per la seconda volta

Lara Zorzetto di Temptation Island non può essere più felice. Con Mattia, che ha conosciuto durante un trasloco, c’è stato il classico un colpo di fulmine: lei aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse con gli scatoloni e nel giro di poco tempo hanno deciso di allargare la famiglia. Stanno insieme da circa 3 anni.





Ad agosto 2020, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leonardo, che è nato con un cesareo d’urgenza e ha avuto qualche problema al parto. Ora è arrivata Anastasia Priscilla, che fino all’ultimo doveva chiamarsi Chloe Priscilla (come notano tanti sotto al post), ma alla fine “ha vinto” il papà. Lara Zorzetto oggi è un’influencer ma il pubblico la ricorderà bene a Temptation Island, nel 2018.

Aveva partecipato al reality show di Filippo Bisciglia con l’ex fidanzato Michael De Giorgio, con cui poi è finita proprio durante la trasmissione. Ma Lara Zorzetto non è pentita della sua partecipazione al programma di Canale 5 anche se a quanto pare col suo ex fidanzato non ha più alcun rapporto e in passato non sono mancate stoccate.