Solo qualche settimana fa l’annuncio della seconda gravidanza. “Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprenda. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa”.

Con due foto l’ex volto di Temptation Island aveva annunciato la seconda gravidanza e oggi è arrivato il momento di svelare il sesso. “Finalmente ieri abbiamo scoperto il sesso. Ragazze, Leo avrà una stupenda Sorellina, 320 grammi di puro amore. Fiocco Rosa”.

Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia

Lara Zorzetto è incinta di una femminuccia, che andrà a fare compagnia al primo figlio, Leonardo, venuto al mondo il 27 agosto 2020. Concluso il percorso a Temptation Island e dopo l’addio al fidanzato Michael De Giorgio, Lara Zorzetto ha ritrovato il sorriso grazie a Mattia Monaci, conosciuto grazie a un’amica in comune.





Lara Zorzetto e il compagno Mattia sono andati a convivere poco dopo l’inizio della loro storia e l’arrivo del primo figlio Leonardo, nato nell’estate del 2020, è arrivato per coronare il loro sogno. Ora la felicità è doppia, perché ci penserà una bimba ad allargare la famiglia e a fare compagnia al piccolo Leonardo.

L’annuncio del sesso della piccola è arrivato in queste ore con una foto pubblicata sui socia, dove Lara Zorzetto posa in una stanza decorata di rosa antico con tanti peluche e palloncini. Il parto dovrebbe essere previsto per la fine di gennaio e la prima metà di febbraio.