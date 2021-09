“Incredibile, sono incinta”. La cicogna spicca il volo da Temptation Island. L’annuncio è una vera gioia

“Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze oggi 20 settembre questa splendida notizia. La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro !! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprenda. Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa”.

Con queste parole e due foto, una in cui mostra l’ecografia e un’altra in cui si accarezza il pancino, l’ex volto di Temptation Island ha annunciato la seconda gravidanza. Il primo figlio, Leonardo, è venuto al mondo il 27 agosto 2020 e ora il volto della tv è di nuovo in attesa di un bimbo.

Lara Zorzetto di Temptation Island di nuovo incinta

Stiamo parlando di Lara Zorzetto, ex concorrente di Temptation Island, a cui aveva partecipato insieme all’allora fidanzato Michael De Giorgio. Tra i due la storia è finita molto male, lui infatti l’aveva tradita con un’altra e così Lara aveva deciso di lasciarlo. Già all’epoca del reality delle tentazioni i tanti problemi di coppia erano emersi e proprio Lara Zorzetto era stata una delle protagoniste più amate di quella edizione. Concluso il percorso a Temptation Island e dopo l’addio al fidanzato, Lara Zorzetto ha ritrovato il sorriso grazie a Mattia Monaci, conosciuto grazie a un’amica in comune.





La storia tra i due è iniziata quasi subito, con convivenza e l’arrivo del primo figlio Leonardo, nato nell’estate del 2020. Dopo l’annuncio della prima gravidanza l’ex volto di Temptation Island era stata accusata dalla fidanzata del suo ex di aver fatto un figlio solo per business: “Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (mima il gesto dei soldi, ndr) e solo per i followers. Per aumentare. Fatti schifo”, aveva scritto la ragazza ricevendo però una marea di critiche.

Ora Lara Zorzetto ha annunciato la seconda gravidanza tramite un post sul suo account social, dove sono piovuti tantissimi messaggi di auguri da vip e non. Anche Georgette Polizzi, ex volto di Temptation island in attesa del primo figlio dal marito Davide Tresse, ha commentato il post di Lara con tanti cuori.