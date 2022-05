Modella e attrice amata da tutti, la confessione è privatissima. Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare la sua bellezza ma anche la sua discrezione. A rompere il silenzio è stata la diretta interessata durante un’intervista dove si è lasciata andare a qualche rivelazione decisamente intima. Ecco di chi si tratta.

Laetitia Casta, modella e attrice con una carriera alle spalle che ha decisamente premiato bellezza e bravura. Ma nella vita privata cosa accade? La modella avrebbe rivelato qualcosa a proposito delle sue prime esperienze sessuali nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair.





“Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza“, ha rivelato Laetitia Casta senza alcun timore per poi aggiungere: “Poteva andare diversamente”. (Laetitia Casta, lo aveva tenuto nascosto).

“Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere” ha aggiunto Laetitia Casta: “Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio ‘forte’, delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità”. Nota la storia tra Laetitia Casta e Stefano Accorsi. I due si sono separati nel 2012 dopo dieci anni lasciando i fan sorpresi.

“Non mi crea problemi. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada. Ma la scelta non è così netta. Credo che in noi rimanga una certa ambivalenza“, ha chiosato Laetitia Casta. Dal 2015 si è legata all’attore francese Louis Garrel, con il quale si è sposata nel giugno 2017 a Lumio in Corsica. Il 19 ottobre 2001 Laetitia ha dato alla luce Sahteene, figlia dell’ex fidanzato Stéphane Sednaoui.

