“Lo ha fatto davvero”. William, il gesto verso Harry durante la cerimonia per mamma Diana. Lo hanno notato tutti

Nel cuore del parco di Kensington Palace a Londra, è stata inaugurata una statua dedicata a Lady Diana Spencer. A svelarla sono stati i principi William e Harry, i figli della principessa del popolo. I due fratelli sono nuovamente apparsi insieme dopo mesi di polemiche per l’addio di Harry e Meghan Markle alla Royal family: hanno tolto a quattro mani il drappo verde che copriva la statua.

L’ultima volta che William e Harry si sono visti è stato per il funerale del nonno Filippo, celebrato lo scorso 17 aprile. Da giovani erano molto uniti, ma negli ultimi tempi sono apparsi divisi da conflitti e tensioni dopo lo strappo di Harry dalla famiglia reale britannica e del suo polemico trasloco negli Usa con Meghan. Alla cerimonia di inaugurazione del monumento non c’erano Kate Middleton, moglie di William, né Meghan Markle, moglie di Harry rimasta negli Stati Uniti per accudire il piccolo Archie e la neonata Lilibet. Alla cerimonia non hanno partecipato, come largamente previsto per ragioni di opportunità né la 95enne regina Elisabetta, né il suo primogenito e successore alla corona Carlo con la seconda moglie Camilla.

Insomma William e Harry sono apparsi nuovamente l’uno al fianco dell’altro (foto SkyTg24). Ma in molti hanno notato una certa freddezza tra i due, soprattutto da parte del fratello maggiore, nonostante i sorrisi forzati davanti a fotografi e telecamere. I loro rapporti, in effetti, si sono ridotti al minimo nell’ultimo periodo, soprattutto per via delle accuse lanciate dal duca di Sussex e da sua moglie Meghan contro la Famiglia Reale.





Scendendo nello specifico, c’è stato un gesto particolare che ha attirato l’attenzione degli appassionati della Corona. E riguarda il momento in cui i due fratelli hanno tolto il velo alla statua della mamma: infatti per qualche secondo sono rimasti con il telo in mano a contemplare il monumento. Poi è successo qualcosa: mentre Harry continuava a mantenere in mano il velo, William ha lanciato verso il fratello il laccio che aveva in mano. Un gesto nel quale molti hanno visto un leggero disprezzo per il fratello minore.

Princes William, Harry unveil statue of late Princess Diana at Kensington Palace https://t.co/e5JZcmsoQv pic.twitter.com/MDaZDPsPm6 July 1, 2021

Pertanto chi pensava che l’evento per mamma Lady Diana avrebbe potuto far riappacificare i due fratelli si sbagliava. William e Harry, infatti, sono stati visti parlare in tono serio prima dell’inaugurazione della statua. E non è tutto. In molti hanno notato che il duca di Sussex è arrivato solo 15 minuti prima dell’inizio della cerimonia, lasciando così un piccolissimo margine per dialogare col duca di Cambridge. E non è escluso che adesso riparta subito per l’America dove sono rimasti la moglie Meghan Markle e i due figli Archie e Lilibet Diana.