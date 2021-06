Gli intrighi, i litigi, le accuse. Non passa giorno che sulla famiglia reale non si scateni qualche polemica e stavolta risuona il nome di Lady Diana. Nelle ultime settimane ad alzare la discussione oltre il livello di guardia sono state le parole del principe Harry. Dopo l’allontanamento suo e della moglie Meghan Markle da Buckingham Palace se ne sono dette davvero di tutti i colori. Le sue uscite, le sue interviste, il suo essere spesso al centro dell’attenzione e critico nei confronti della royal family hanno fatto storcere il naso a molti.

L’uso e l’abuso di alcol e droghe, i timori che la moglie potesse finire come Lady Diana. Dulcis in fundo le accuse di razzismo mosse all’ambiente di palazzo. Insomma Harry non si è fatto mancare nulla e di certo tutto questo polverone non ha fatto che rendere ancora più difficile ogni tentativo di ricucire il rapporto con gli altri familiari. L’ultimo episodio vede proprio i due fratelli Harry e William protagonisti di un furioso litigio. D’amore e d’accordo in favore di telecamera, tra i due pare siano volate parole grosse, offese, addirittura urla in occasione dei funerali del nonno Filippo. Ora, sul rapporto tra Harry e William, c’è chi tira in ballo mamma Diana.

Alla vigilia di quello che, il primo luglio, sarebbe stato il suo 60esimo compleanno in tanti si stanno chiedendo come avrebbe reagito Lady Diana di fronte alla crisi tra i suoi due figli. Non c’è dubbio che la sua figura, il suo amore, la sua compassione sarebbero stati utili per appianare tante incomprensioni tra William e Harry. Per non parlare della gioia di diventare nonna e di quanto affetto Diana avrebbe potuto riversare nelle due famiglie.





Durante il talk show Loose Women, il biografo reale Andrew Morton, autore del libro scandalo “Diana: Her True Story”, ha parlato proprio di ciò che Lady Diana gli confidò: “In svariate occasioni, Diana mi disse molto chiaramente che vedeva Harry come una spalla per William, in vista di quella che un giorno sarebbe stata la sua carica di futuro re – le parole di Morton riportate da people.com – Ad oggi, sarebbe stata certamente dispiaciuta dal loro allontanamento”.

Proprio sui rapporti ormai così logori tra William e Harry è intervenuto il biografo di Lady D: “Conoscendo le loro personalità in modo così intimo come solo una madre saprebbe fare, avrebbe trovato il modo, magari anche insieme al principe Carlo, per farli riconciliare”. E adesso tutti attendono il momento in cui i due fratelli si ritroveranno, senza Meghan rimasta negli Usa con la piccola Lillibet, in occasione dell’inaugurazione della statua per i 60 anni della mamma. Torneranno a parlare o sarà ancora una volta un buco nell’acqua?