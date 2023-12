Matrimonio numero 3 per l’attrice italiana. Che dopo 6 anni domenica scorsa d’amore ha sposato il fidanzato, Simone Fratini. Imprenditore fiorentino nel settore della bellezza, è ufficialmente diventato suo marito. A celebrare le nozze, con rito civile, la sindaca del comune Silvia Chiassai che ha poi condiviso su Facebook uno scatto dei due neosposi subito dopo il Sì, pronunciato il 10 dicembre 2023 all’accademia valdarnese del Poggio, a Montevarchi, terra d’origine di lui.

“È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”, la didascalia della sindaca a corredo della foto che la ritrae al centro, tra i neo marito e moglie. Montevarchi è la terra d’origine di lui dove i due vivono da tempo insieme.

L’attrice italiana ha detto sì: è il terzo matrimonio

E così Barbara De Rossi, 63 anni, si è sposata per la terza volta. Il neo marito, Simone Fratini, è imprenditore e proprietario di una azienda che si occupa di prodotti per capelli e protesi capillare ed è di 11 anni più giovane di lei. Proprio grazie al lavoro di lui si sono incontrati per la prima volta: l’attrice doveva mettere alcune extension ai capelli e si è rivolta alla sua azienda. Quindi è scattato il colpo di fulmine. “È una persona eccezionale – ha raccontato l’attrice in una precedente intervista – È arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto”.

La coppia legata da 6 anni ha deciso di sposarsi e di festeggiare in Valdarno con parenti e amici in uno dei locali della vallata più conosciuti, da Paolo Tizzanini dell’Osteria all’Acquolina. La sposa aveva i capelli raccolti in un semplice chignon e indossava un’elegante blusa di seta trasparente con maniche a pipistrello e sotto un pantalone bianco a palazzo di seta.

Il marito ha invece indossato un completo blu con gilet e cravatta bianchi. Prima di lui, Barbara De Rossi aveva sposato alla fine degli anni Ottanta Andrea Busiri Vici, dal quale ha divorziato due anni dopo. Cinque anni più tardi l’attrice è convolata a nozze con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto una figlia, Martina, nata nello stesso anno, il 10 ottobre 1995, e da cui si è separata nel 2010.