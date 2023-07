“Baby Bob è nato la settimana scorsa e ha trascorso pochi giorni molto spaventosi in terapia intensiva. Siamo così felici di averlo a casa con noi ora, e tutti gli vogliamo un mondo di bene”. Con queste parole e una foto in bianco e nero che mostra il piccolo appena nato, la vip ha annunciato ai suoi fan e follower di essere diventata mamma per la seconda volta. Il piccolo è stato una settimana in terapia intensiva, ma ora si trova a casa insieme alla mamma, il papà e il fratello, il bambino che la vip ha avuto con l’ex marito.

“Congratulazioni a te e famiglia e benvenuto al mondo piccolo Bob”, “Congratulazioni immense a te e alla tua famiglia, ti mando tutto il nostro amore”, “Congratulazioni. È bellissimo. Alfie è un fratello maggiore”, “Auguri, benvenuto al mondo Baby Bob”, si legge tra i tantissimi commenti lasciati sotto al post pubblicato qualche ora fa sull’account Instagram.

Leggi anche: “Sono incinta”. Federica Pellegrini, modo insolito per annunciare la gravidanza: e c’è anche il sesso





La top model Lara Stone è diventata mamma

La top model Lara Stone ha annunciato la nascita del suo secondo figlio Bob e ha spiegato che ora il piccolo sta bene, si trova a casa ma nella sua prima settimana di vita è stato ricoverato in terapia intensiva. La super modella, già madre del figlio di 10 anni Alfred con l’ex marito David Walliams, aveva annunciato la sua gravidanza a maggio dopo essersi mostrata con il pancione e un vestito premaman floreale.

Lara, 39 anni, da allora ha condiviso una foto del figlio Bob, avuto dal secondo marito David Grievson. “Baby Bob è nato la scorsa settimana e ha trascorso alcuni giorni molto spaventosi in terapia intensiva. Siamo così felici di averlo a casa con noi ora, e tutti lo amano così tanto”, ha scritto Lara Stone sul suo account Instagram. A corredo l’immagine del piccolo accarezzato dalle mani di Lara e del bambino che riposa in ospedale.

Lara Stone è stata sposata con David Walliams. David è stato sposato con la top model Lara dal 2010 al 2015 e la coppia, che ha avuto un figlio, Alfred, è sempre stata estremamente riservata quando si trattava del figlio, apparso sui social sempre con il volto coperto. “Non sai cosa vorranno fare i tuoi figli della loro vita. Potrebbero scegliere di fare qualcosa di completamente privato, in quel caso non c’è alcun vantaggio nell’essere sotto i riflettori”, aveva spiegato l’attore e comico.

Lara Stone è una delle top model più quotate al mondo. La rivista Forbes ha posizionato Lara Stone all’ottavo posto tra le modelle più pagate al mondo con un guadagno annuo pari a 5 milioni di dollari. Di origini olandesi, classe 1983, 176 centimetri di altezza, a 15 anni Lara Stone fu notata durante un concorso di bellezza. Ha sfilato per grandi marchi come Givenchy, Louis Vuitton, Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Missoni, H&M, Jean Paul Gualtier.