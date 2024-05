Notizia bomba: svelato in diretta tv il segreto di Mina. È accaduto ieri nel corso della trasmissione “La Volta Buona” (Rai 1), condotta da Caterina Balivo. La notizia ha lasciato a bocca aperta tutto lo studio, ma anche il pubblico a casa. In tanti, infatti, hanno commentato subito sui social quello che era stato appena rivelato in puntata.

Notizia choc su Mina . Come noto a tutti, la più grande e amata artista italiana da tempo si è ritirata dalle scene. Oggi Mina ha 84 anni. Era il 1978 quando decise di scomparire dalla tv e di lasciare l’Italia per trasferirsi in Svizzera, a Lugano, dove vive tutt’ora. Un vero e proprio trauma per milioni di fan che sognano ancora di rivederla esibirsi dal vivo.

Notizia bomba: svelato il segreto più grande su Mina

Ieri in diretta a “La Volta Buona” uno degli ospiti del programma ha rivelato un segreto che riguarda Mina. La puntata era dedicata al ricordo di Mike Bongiorno. Parlando del conduttore tv, è stata aperta una breve parentesi anche sulla “tigre di Cremona”, come veniva chiamata Mina all’epoca. “Mi è capitato di frequentarla sia a Milano, sia in Svizzera” ha detto Susanna Messaggio, ospite del programma. A quel punto è intervenuto Umberto Broccoli, giornalista e autore televisivo di lungo corso: “Ma vive anche in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…”.

La frase di Broccoli ha spiazzato tutti. Nessuno, infatti, sembrava al corrente di questa cosa. Vedendo la reazione dello studio, Broccoli è apparso in imbarazzo, ma a quel punto la frittata era fatta e non ha più potuto ritrattare.

Mina ha veramente una casa in Toscana? Ovviamente sia i fan sui social che i giornali si sono messi subito a indagare. Qualche legame tra la Toscana e la cantante esiste. Come ricorda Gossip.it, in Toscana, per la precisione in Versilia, è nata nel 2018 la bisnipote di Mina, ovvero Mina Anna Mazzini. Nel 2020 inoltre la diva della musica era stata paparazzata proprio in Toscana, a Pietrasanta, due anni dopo.

Le ultime notizie ufficiali relative risalgono a qualche mese fa in un’intervista del figlio di Mina, Massimiliano Pani: “Mamma ha fatto le sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alle lusinghe dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune. Non ama i vestiti né i gioielli, non è un’accumulatrice di oggetti: a Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77. La verità è che Mina non è una cantante, è un’intellettuale. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio”.