“Dovete vergognarvi”. Michele Merlo, ignobile gesto sulla tomba del cantante di Amici

La tomba di Michele Merlo vandalizzata. Bruttissimo gesto contro la tomba del cantante ed ex concorrente di Amici morto a Bologna per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021. Nei giorni scorsi l’avvocato Dal Ben ha presentato una memoria nella procura di Vicenza che indagano sulla vicenda per chiedere che il medico di famiglia di Rosà (in Veneto) che visitò “Mike Bird” vada a processo.

“Se la terapia fosse iniziata subito, la percentuale di guarigione sarebbe stata del 90-95%”. Il medico “è responsabile non tanto per non aver diagnosticato la malattia” e per non aver approfondito a sufficienza il grosso ematoma gli fece vedere durante la visita del 26 maggio 2021.

La tomba di Michele Merlo vandalizzata, rubati i regali e un anello

La tomba di Michele Merlo è stata vandalizzata e la notizia è stata data dalla madre Katia sul suo profilo Instagram. “Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele”, ha scritto la donna.

Un gesto terribile compiuto da qualcuno senza scrupoli. La tomba di Michele Merlo è stata vandalizzata e la madre ha lanciato un lungo sfogo sui social. “Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!”, si legge nel post di Katia.

Parlando dell’ignobile gesto sulla tomba del figlio, la signora Katia, madre di Michele Merlo, ha aggiunto: “Devi solo vergognarti”, ha scritto ancora la donna rivolgendosi direttamente al ladro. Il giovane cantante, scomparso a giugno dell’anno scorso per leucemia fulminante, riposa nel Cimitero Comunale di Rosà, a Vicenza, città di cui era originario.