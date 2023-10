Matrimonio made in Italy per l’attrice di Hollywood, nota per recitato anche in una delle serie tv più famose di Netflix. La cornice non poteva essere più romantica, visto che per la giornata più bella della loro vita, la coppia vip ha scelto la cornice della bellissima Venezia. Questo fine settimana, oltre 150 ospiti si sono riuniti per celebrare le nozze. Prima della cerimonia, l’attrice è stata paparazzata mentre si trovava in albergo.

Le foto mostrano la star sul balcone della camera, prima con la vestaglia mentre sorseggiava un caffè e poi con il suo abito nuziale. Un outfit molto particolare, color beige a taglio da principessa con ricami e immagini come uccelli e fiori sul corpetto e un velo bianco brillante. L’attrice di Netflix si è sposata davanti oltre 150 invitati tra parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Il Daily Mail ha riferito che il matrimonio è stato organizzato dai wedding planner di lusso The Wedding Boutique.

Leggi anche: “Si è sposata!”. Alberto Matano in prima fila al Sì della collega della tv. E racconta tutto in diretta





Anya Taylor-Joy, l’attrice de La regina si scacchi sposa a Venezia

Tra gli invitati la modella e attrice Cara Delevingne, l’attore Nicolas Hoult e la sua compagna Bryana Holly, l’attrice Julia Garner, il co-star di “The Gorge” Miles Teller insieme alla moglie Keleigh Sperry, e il musicista Evan Ross, figlio di Diana Ross. Anya Taylor-Joy si è sposata con il musicista Malcolm McRae, pianista, chitarrista e cantante del duo rock con Kane Ritchotte chiamato “More”.

L’attrice di Netflix Anya Taylor-Joy , 27 anni, è conosciuta per aver recitato nella celebre serie tv ”La regina di scacchi”, ma anche nelle serie drammatiche Peaky Blinders e Last Night In Soho, The Menu. Anya Taylor-Joy e il fidanzato Malcolm McRae sono fidanzati dal 2021, ma di rado appaiono insieme, in pubblico. La prima volta come coppia, su un tappeto rosso, risale a marzo 2022, quando i due uscirono insieme alla festa pre-Oscar della CAA a West Hollywood, in California.

La seconda volta risale alla cerimonia dei Golden Globes 2023. “Ho finalmente trovato qualcuno che siederà felicemente in silenzio con me a leggere. In pratica abbiamo 80 anni e 7 allo stesso tempo, e funziona davvero bene”, aveva dichiarato l’attrice alla versione britannica di Vogue. I due hanno avuto un vero e colpo di fulmine e pochi giorni dopo il primo incontro, il cantante ha rivelato di aver scritto una canzone per Anya Taylor-Joy : “Really Want to See You Again”.