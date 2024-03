È finita: il volto della tv di nuovo single dopo 3 annoi d’amore con l’ex di un’altra protagonista del piccolo schermo. Nel 2021 si iniziò a parlare di questa coppia, ma le cose sono andate male come spiega lei in una recente intervista rilasciata a Tag24:” È la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la nostra è finita” ha commentato l’ex dama che, per la cronaca, ora non esclude un ritorno a Uomini e Donne, la trasmissione che le ha dato la popolarità. Il pubblico ne sarebbe a dir poco felice.

Certo, la priorità ora è pensare a se stessa, ma a domanda diretta su un suo eventuale ingresso nello studio di Maria De Filippi risponde “Mai dire mai”. “In questo momento non ci sto pensando ma nella vita mai dire mai per qualsiasi cosa. In questo momento non è la nelle mie priorità e devo pensare un attimino a me stessa”, ha rivelato nell’intervista.

“La favola è finita”: il volto della tv single

Lei è Veronica Ursida, la dama storica di Uomini e Donne che nel dating show di Canale 5 era uscita con Giovanni Longobardi. Archiviata la storia con il cavaliere, si era legata a Vito Fiusco, imprenditore pugliese che in passato è stato legato a Miriana Trevisan.

Ma come detto a distanza di 3 anni le cose non sono andate come speravano per questa coppia. Sul fronte televisivo, dopo Uomini e Donne Veronica Ursida è ancora presente sul piccolo schermo, su Rai2. È uno dei volti di Paradise, il programma in onda in seconda serata per il quale è ospite fissa e opinionista. Fino allo scorso anno era a Non è l’Arena, talk show di Massimo Giletti in onda su La7.

Lavora anche sui social ed è anche una wedding e events planner a Roma: si occupa di organizzare matrimonio e eventi. Sempre nell’intervist a Tag24, Veronica Ursida, che è mamma di Francesco, 16 anni, ha parlato anche della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Potrei pensarci di andare, in questo momento è più vicina e servirebbe per schiarire le idee”.