A Natale l’annuncio più bello, pochi giorni dopo Capodanno quello della tragedia: la coppia ha perso la terza figlia. Solo il 24 dicembre scorso, giorno della vigilia di Natale, annunciava al mondo della gravidanza, postando le foto dell’ecografia. Poi la scoperta del sesso, un’altra femminuccia dopo Lia e Anna. Ma il 2024 si è aperto nel peggiore dei modi e a poche ore di immagini di famiglia, sorrisi e auguri, sul profilo Instagram dello sportivo apparso il più drammatico dei post.

Un annuncio inaspettato che è arrivato nella giornata di mercoledì 3 gennaio, con un messaggio scritto su sfondo nero, a lutto, in cui il vincitore di 8 tappe del Giro d’Italia dà ai suoi fan la notizia più triste: “Purtroppo, dopo la gioia di ieri, oggi pomeriggio a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo. Domani ci aspetta una lunga giornata dove tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto. Mi dispiace”.

“Abbiamo perso la nostra bambina”: il triste annuncio del campione

Diego Ulissi e la moglie aspettavano la terza figlia. L’annuncio, come detto, era arrivato lo scorso 24 dicembre, cui erano seguiti altri post di pura felicità per la famiglia, con il “racconto” social della gravidanza che stava proseguendo per il verso giusto: la bambina sarebbe dovuta nascere a luglio.

L’ultimo controllo è andato nel peggiore dei modi ed è straziante vedere che poco prima di questo annuncio il ciclista della UAE Emirates scopriva il sesso del bebè insieme alla sua famiglia, davanti all’albero di Natale. “Ed eccoci qua!!! In arrivo un’altra piccola Ulissi.. 3 su 3!!! A questo punto alziamo bandiera bianca!”, aveva scritto ironicamente.

“A parte gli scherzi siamo felicissimi.. adesso non ci resta che aspettare Luglio per tenerla tra le braccia” aveva aggiunto mostrandosi con in braccio la più piccola Anna, nata nel 2020. Poi il messaggio amaro e doloroso, tanto più che già nel settembre del 2015 la coppia aveva dovuto affrontare un aborto spontaneo, perdendo una figlia che sarebbe dovuta nascere a marzo 2016.