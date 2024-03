Jessica Alves, un tempo conosciuto come il Ken Umano, ha concluso il percorso di transizione da uomo a donna e ormai è da tempo felice nel suo nuovo corpo. Quando era ancora Rodrigo, la Alves aveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo. Una cifra davvero esagerata, quella spesa per diventare donna.

Iniziato il percorso di transizione Rodrigo Alves si è sottoposto a una terapia ormonale e a un totale di 90 operazioni chirurgiche per una cifra di quasi un milione e 200mila euro. Una cifra record per diventare donna e guardarsi allo specchio con soddisfazione. “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”, aveva raccontato Jessica Alves alla trasmissione This Morning.

“Tanti soldi per diventare donna”. Da Rodrigo e Jessica Alves, la cifra choc spesa in interventi





Jessica Alves, nuovo intervento chirurgico: “Dieci anni in meno”

Ma non è finita qui, perché in questi giorni la donna si è sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia estetica. Jessica Alves è volata in Turchia, meta molto frequentata dagli amanti della chirurgia estetica, per sottoporsi a una nuova operazione chirurgica. A rivelarlo è stato il magazine inglese Daily Mail. “In questi giorni è stata vista per la prima volta dopo la sua ultima operazione chirurgica. La star è stata avvistata venerdì scorso mentre usciva per una serata a Istanbul”.

“Questa era la sua prima uscita da quando è arrivata in Turchia a febbraio per il suo ultimo intervento: un lifting di viso, labbra e collo costato circa 15.000 sterline. Il mese scorso è volata a Istanbul per sottoporsi a un lifting delle labbra per correggere un intervento chirurgico fallito, ma poi ha pensato fosse il momento giusto di ‘rinnovare il suo look'”, si legge su Daily Mail. “Così si è diretta alla Trio Clinic dopo aver deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico di lifting del viso e del collo per ‘dimostrare 10 anni in meno’ e “riacquistare la fiducia necessaria per trovare un fidanzato più giovane”. Queste sono state le sue parole”.

Oggi Jessica Alves, questo il suo nuovo nome, è soddisfatta e felice. Quel corpo maschile non lo sentiva più suo e da qualche anni ha deciso di intraprendere un nuovo progetto per diventare donna. Un percorso che, come raccontato dalla stessa Jessica, è stato lungo, doloro e molto dispendioso.