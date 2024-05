Una brutta notizia ha colpito il mondo del gossip. Due super vip si sono lasciati ufficialmente, stando ai rumor circolati in queste ore. Si tratta di un noto cantante e di una grande attrice, che ormai hanno capito di dover separare le loro strade dopo un anno di storia d’amore. Tutto è precipitato dopo un viaggio fatto insieme, che ha confermato le divergenze di coppia.

I due super vip si sono lasciati e attualmente sono entrambi single. Le prime avvisaglie negative si erano registrate già ad inizio mese, infatti il 6 maggio lei aveva preso parte al Met Gala, sfilando sul classico red carpet. Ma la sfilata era avvenuta in solitaria, senza la presenza del suo fidanzato, dunque già in quella occasione si era ipotizzata una crisi.

I due super vip si sono lasciati dopo un anno di relazione

A sganciare la bomba sui due vip, che ormai si sono lasciati, è stato il The Sun che ha contattato una fonte vicina all’ex coppia. I fan del cantante e dell’attrice sono sgomenti, infatti non si sarebbero mai aspettati una comunicazione del genere. Il viaggio in Giappone, nella capitale Tokyo, ha rappresentato l’ultima uscita dei due, che ora si sono invece separati.

Questo viaggio nipponico è stato fatto ad aprile, poi la situazione sarebbe degenerata fino ad arrivare alla rottura. Questo quanto rivelato dal The Sun: “Hanno concluso la loro relazione, si stanno prendendo un po’ di tempo separati“. Parliamo di Harry Styles e di Taylor Russell: lui è stato beccato a Londra mentre era intento a fare una passeggiata da solo. E il suo umore era decisamente basso.

Harry Styles, 30 anni, è famoso per essere stato uno dei componenti della band One Direction dal 2010 al 2017. Taylor Russell, che sarà 30enne a luglio, ha recitato nella serie tv Lost in Space e nei film Waves – Le onde della vita, Escape Room e Escape Room 2 – Gioco mortale.