Al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia l’attrice Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi hanno incantato tutti. Seguendo l’esempio di Kasia Smutniak e Sophie Taricone sulla Croisette, in Laguna si sono visti tanti figli vip sfilare insieme ai genitori e a catturare l’attenzione dei paparazzi. Sophia Loren con il figlio Edoardo Ponti, Isabella Ferrari e il figlio Giovanni De Maria, e alla sfilata evento Giorgio Armani Privé: One Night Only gli occhi erano puntati su Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi.

Tantissimi i vip invitati a Venezia ad ammirare la collezione Alta Moda Giorgio Armani Privé. Fino ad oggi, One Night Only, ha toccato sette città internazionali: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014 e Dubai nel 2021. Il format consiste in sfilate Haute Couture ispirate al luogo ospitante, ma con l’inconfondibile cifra del classico stile Armani.

Vittoria Puccini presenta la figlia Elena Preziosi

L’evento si è svolto all’interno dell’Arsenale, l’antico complesso dei cantieri navali e di officine situato all’estremità orientale di Venezia. Una pioggia di star del piccolo e grande schermo, italiane e internazionali. C’era Sophia Loren, nella veste di madrina dell’evento e amica storica dello stilista. Non sono mancati Lucas Bravo di Emily in Paris, Regé-Jean Page di Bridgerton, Jessica Chastain, Kerry Washington, Barbara Palvin, Miriam Leone, Claudia Gerini, Luca Guadagnino, Ferzan Özpetek, Benicio del Toro e molti altri.

Tra gli invitati anche Vittoria Puccini, che sul red carpet ha portato la figlia Elena, 17 anni, nata dalla relazione con l’attore Alessandro Preziosi. I due si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, la celebre serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori e che ha reso i due famosissimi. Nella fiction di Canale 5 Vittoria Puccini vestiva i panni di una serva, mentre Alessandro Preziosi era un nobile.

I due si innamorano nella finzione ma anche fuori dal set e nel 2006 nasce la figlia, Elena, che oggi ha 17 anni. La relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi è terminata nel 2010 e oggi l’attrice ha un altro compagno da anni, il fotografo Fabrizio Lucci. L’attrice ha pubblicato le foto dell’evento Armani su Instagram e ovviamente è stata pioggia di commenti. “Elena fotocopia del papà. Bella!”, “La figlia ha lo stesso guardo di Alessandro preziosi. Spettacolari entrambe”, “Che dire Vittoria.. splendide.. Elena è un ritratto del papà”.