Franco Gatti, avete mai visto la figlia? La rara foto col papà

Federica Gatti è la figlia di Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, scomparso martedì 18 ottobre all’età di 80 anni. Lo hanno annunciato all’Ansa i Ricchi e Poveri insieme alla famiglia: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”. Franco lascia la moglie e una figlia, Federica. I funerali si terranno giovedì alle 11.30 nella chiesa di San Siro nel quartiere Nervi di Genova.

Franco Gatti era uno dei quattro componenti del gruppo musicale Ricchi e poveri, nato nel 1967 e ribattezzato così da Franco Califano perché, diceva, erano “ricchi di idee, ma poveri di soldi”. Le due voci maschili: ‘il baffo’ Franco Gatti e ‘il biondo’ Angelo Sotgiu, e due voci femminili, ‘la brunetta’ Angela Brambati e ‘la bionda’ Marina Occhiena, che lasciò il gruppo nel 1981.

La figlia di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: chi è Federica

Franco Gatti si è spento accanto alla moglie Stefania Picasso e alla figlia Federica. Sono infatti due i figli avuti dalla coppia. Alessio, il primogenito è scomparso nel 2013 a causa di un overdose dovuta all’assunzione di droghe e alcol. La figlia di Franco Gatti si chiama Federica e dopo la scomparsa del fratello ha deciso di interrompere gli studi, per poi riprenderli laureandosi brillantemente.

Come ha spiegato lo stesso Franco Gatti durante alcune interviste rilasciate sui giornali e in televisione, per la figlia Federica la morte di Alessio ha rappresentato un periodo devastante e c’è voluto del tempo prima che riprendesse la sua vita in mano e ripartire. Non si sa molto sulla figlia di Franco Gatti, se non che è molto legata alla famiglia ed è stata un importante sostegno per i genitori dopo il dramma vissuto.

Grazie alla figlia Federica, il cantante dei Ricchi e Poveri e la moglie Stefania Picasso sono riusciti a superare, se così si può dire, il dolore per la scomparsa del figlio Alessio, morto nel 2013 a causa di una overdose di eroina e alcol che gli causarono un infarto. La notizia della morte del figlio di Franco Gatti arrivò quando il gruppo si trovava a Sanremo e stava per salire sul palco dell’Ariston per ritirare il Premio alla carriera. Dopo quello choc non è più riuscito a salire sul palco e ha deciso di abbandonare il gruppo.