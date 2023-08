Il Gender reveal Party, che letteralmente significa “festa per rivelare il genere”, è nato da una idea Jenna Karvunidis, una influencer e scrittrice americana, che nel 2008 ha pensato di organizzare una festa per svelare ad amici e parenti il sesso della sua prima figlia che aspettava. Da quel momento, prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa, è ormai tradizione annunciare il sesso del bimbo in arrivo con il Gender reveal.

Ormai è prassi per quasi tutte le coppia annunciare il sesso del bambino in arrivo organizzando il Gender reveal party. Un’occasione per festeggiare insieme a parenti e amici e anche per avere dei ricordi di quell’emozionante momento della scoperta del sesso del bimbo.

Leggi anche: “Baby numero 4”. L’attrice e figlia vip di nuovo incinta: poco tempo fa aveva perso il suo bambino. Che però è sempre presente





Serena Williams incinta di una femminuccia

In queste ore Serena Williams ha organizzato il Gender reveal party per annunciare il sesso della secondogenita. La campionessa di tennis, 41 anni, e il marito Alexis Ohanian hanno annunciato il sesso del loro secondo figlio con un party in grande stile. Tantissimi gli ospiti presenti al ‘gender reveal party’ tra cui la sorella di Serena, Venus.

La campionessa di tennis Serena Williams, commossa ed emozionata insieme a parenti e amici, ha seguito accanto al marito il momento dell’annuncio. Una festa in grande stile con dei droni che hanno disegnato in cielo la scritta “It’s a girl”. E a quel punto è esplosa la festa. Williams e Ohanian hanno già una figlia, Olympia, di 5 anni e tra poco daranno il benvenuto a una seconda femminuccia (VIDEO).

Nonostante l’evento lo abbiano vissuto in intimità, la coppia ha poi deciso di condividere il video su YouTube e sui loro profili social per rendere partecipi i loro fan della loro stessa gioia. “Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tuta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono spostata, ho capito che c’è molto di più nella vita ed è grandioso”, ha spiegato Serena Williams in una recente intervista a People.