E matrimonio è stato. Come annunciato nelle scorse settimane, la cantante e conduttrice tv, 57 anni, ha giurato amore eterno all’uomo che è al suo fianco da 9 anni. Arrivata in chiesa con un bellissimo abito bianco e accompagnata da mamma Pierina, ha pronunciato il fatidico sì all’ufficiale dei Carabinieri di 15 anni più giovane nel Santuario della Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio. All’uscita dalla chiesa, picchetto d’onore e applausi. Poi la festa con meno di cento invitati, un ricevimento intimo e all’insegna della musica.

Lei, come detto, in bianco. Nel dettaglio, per il suo grande giorno ha scelto un abito bustier con ampio scollo a barca che lasciava scoperte le spalle, e lunghe maniche in pizzo semitrasparente, ricoperte di ricami di perline. Un ricamo, questo, ripreso anche sul corpetto. A completare il look, come da tradizione, il velo e orecchini dalla forma a goccia. Il neo marito, invece, 42 anni, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, ha indossato la divisa ufficiale come mostrano le foto condivise dal sito Brescia Oggi.

La conduttrice ha detto sì: ha sposato il compagno, 15 anni più giovane

Proprio a Livorno Luisa Corna e il suo sposo, Stefano Giovino, hanno scelto di vivere, ma è stato a Palazzolo sull’Oglio è scattato il colpo di fulmine: si sono conosciuti 9 anni fa a un evento per i 100 anni della Croce Rossa e lì hanno deciso di sposarsi. “Adesso viviamo a Livorno, città bellissima che amo. Prima stavamo a Brindisi. Da buon sagittario amo muovermi e spostarmi, tranne al momento del trasloco”, ha detto lei prima delle nozze al Corriere della Sera.

Il matrimonio è stato celebrato sabato scorso, dopo un lungo rinvio per via del Covid. L’avevano pianificato per il 26 giugno del 2020 in Franciacorta ma poi Luisa Corna ha “perso dei parenti per il Coronavirus, così abbiamo disdetto e non ci abbiamo più pensato”. Il 9 settembre è “una data casuale, scelta perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto tutto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto”.

Come detto, tra i due ci sono 15 anni di differenza. Non pochi e quando si sono conosciuti lei ci ha riflettuto. “Ma è stato solo un pensiero – ha detto ancora Luisa Corna al Corriere – L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano. Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza dei suoi due bambini, che ho avuto il piacere di vedere crescere, ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento”.