Momento meraviglioso per la famosa della tv, che è diventata mamma per la seconda volta. Si era fatta vista con l’enorme pancione pochi giorni fa, invece nelle ultime ore eccola presentare a tutti la neonata, che ha chiamato in un modo molto particolare: Guadalupe Anima. La piccola ha già una sorella maggiore che si chiama Amaya Luce e che festeggerà 2 anni a dicembre.

Quindi, due parti ravvicinati per la famosa della tv, felicissima di essere mamma per la seconda volta nella sua vita. Ha postato delle immagini in compagnia della figlioletta appena nata e in uno dei suoi messaggi ha scritto: “Esiste qualcosa di più bello?” e ha postato un cuore rosso.

La famosa della tv è mamma per la seconda volta: nata Guadalupe Anima

La famosa della tv, che è stata in passato protagonista in un programma di Canale 5, si è fatta immortalare con il suo compagno e la figlia mentre era ancora in un letto di ospedale e ha commentato: “Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott. Ciravolo, stesso ospedale e stesso amore infinito per te C.M che mi hai regalato la nostra vita felice. Benvenuta Guadalupe Anima, non vediamo l’ora di farti conoscere tua sorellina Amaya“.

La neo mamma bis è Francesca Brambilla, 32 anni, nota per essere stata l’ex Bona Sorte di Avanti un altro di Paolo Bonolis. Lei stessa aveva rivelato nel recente passato di non poter ritornare nella trasmissione Mediaset proprio perché incinta per la seconda volta. Gioia immensa ora per lei e tutta la sua famiglia.

Francesca Brambilla non ha mai fornito molte informazioni sul padre delle sue due bambine, preferendo mantenere la massima riservatezza su di lui. Lei in passato è invece stata legata a Gué Pequeno, Stefano Laudoni, Max Colombo e Alessandro Zarino.