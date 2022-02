La coppia vip ha dato il benvenuto al loro secondo figlio. Il piccolo è nato il 2 febbraio, ad un solo giorno di distanza dalla sorellina che il primo febbraio ha festeggiato quattro anni e l’annuncio è arrivato sui social, su uno dei profili Instagram che vanta più follower a livello globale (309 milioni). Tantissimi i commenti e i like per il nuovo arrivato e le congratulazioni ai neo genitori e alla sorella maggiore.

La foto è in bianco e nero, con la manina della neonata cinta e quella della sorella maggiore. Dopo l’addio arrivato pochi mesi dopo la nascita della prima figlia, la 24enne ed il 30enne, insieme dal 2017, sono tornati insieme nel 2021 e hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio.

Lo scorso settembre la coppia ha annunciato la gravidanza e pochi giorni fa la nascita del secondo figlio, un maschietto. Anche se il nome del secondo figlio di Kylie Jenner e Travis Scott deve ancora essere rivelato, i fan sono convinti che il nome del bambino sia Angel. Molti componenti del clan Kardashian-Jenner hanno infatti commentato la foto aggiungendo emoticon con l’angioletto o riferimenti scritti.





Anche Kim Kardashian ha commentato la foto con due emoji: un cuore blu e un angioletto. Per la 24enne Kylie si tratta del secondo figlio dal compagno Travis Scott. I due, che hanno vissuto un periodo di forte crisi nel 2019, sono già genitori di Stormi. Durante la prima gravidanza Kylie Jenner si era chiusa in casa e non aveva parlato della bimba fino al parto.

“Ho raccontato così tanto di me… Ma quando sono rimasta incinta ero davvero molto giovane e tutto questo aveva un peso per me. Non sapevo come renderlo pubblico e non volevo sentire le opinioni degli altri, era qualcosa che dovevo affrontare e gestire da sola”, aveva raccontato nello show “Al passo con i Kardashian”.