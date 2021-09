Di nuovo incinta! E a giudicare dal pancione non manca molto perché dia un fratellino o una sorellina alla primogenita, che è nata a febbraio 2018. Per tutto questo tempo, la super vip ha cercato di tenere nascosta la gravidanza ma da alcuni giorni scatti diffusi sui magazine e in rete avevano cominciato a insospettire molto i fan. Alla fine l’annuncio è arrivato e non poteva essere più emozionante di così.

Kylie Jenner ha sorpreso i suoi milioni e milioni di follower con un video a dir poco da lacrime. Un filmato, apparso nelle ultime ore sul suo affollatissimo profilo Instagram in cui passo dopo passo, la popolare influencer ha ricostruito tutte le fasi della sua nuova esperienza da mamma bis: dall’annuncio a Travis Scott a quello alla sua primogenita, fino a tutte le successive tappe della gravidanza.

Kylie Jenner di nuovo incinta: il video dell’annuncio

Quindi il risultato del test di gravidanza, i controlli, le feste, i sorrisi, il pancione che cresce, il momento in cui l’hanno comunicato a parenti e amici. “Tra qualche giorno sentirai il battito del suo cuore”, dice la dottoressa a Kylie Jenner. Protagonista della clip che ha fatto presto il giro del mondo Stormi Webster, la primogenita nata dal suo rapporto con il rapper Travis Scott.





E lui, il rapper, scoppia di felicità nel momento in cui legge il test di gravidanza. Kylie Jenner e Travis Scott sono sicuramente una delle coppie più amate di tutta Hollywood, ma hanno avuto il loro problemi. Risale al 2019 un gossip che ha rischiato di minare seriamente il loro rapporto perché i media americani erano pronti a scommettere che si fossero lasciati. Si vociferava di una fase di stanca della loro storia, una pausa di riflessione appena un anno dopo la nascita della loro prima figlia.

“Kylie e Travis non hanno ufficialmente chiuso la loro relazione, ma si stanno prendendo del tempo l’uno dall’altra”, avevano rivelato fonti vicine alla coppia al sito E!News. Ma, ammesso che ci siano stati attriti, oggi la coppia ha dato dimostrazione di essere più unita e innamorata che mai.